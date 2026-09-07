Određen pritvor maloljetnici zbog napada nožem u školi u Gornjoj Tuzli

Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj S.Č. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda.

Pritvor je određen u vezi s događajem od 4. septembra u prostorijama Osnovne škole „Gornja Tuzla“, kada je, prema navodima nadležnih, maloljetnica nožem povrijedila dvije maloljetne osobe.

Sud je ocijenio da su u ovom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu.

Postupak protiv maloljetnice bit će nastavljen u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na zaštitu i postupanje s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.