Produžen pritvor Poljaku osumnjičenom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju

Sud Bosne i Hercegovine produžio je za još dva mjeseca pritvor poljskom državljaninu Bartłomieju Włodzimierzu Krakowiaku, osumnjičenom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju.

Iz Suda BiH su potvrdili da pritvor može trajati do 27. oktobra ili do nove sudske odluke.

Ranije je Tužilaštvo BiH zatražilo produženje pritvora kako bi završilo istragu u predmetu kojem je Krakowiak osumnjičen za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, te izazivanje opšte opasnosti. Odbrana je predlagala određivanje mjera zabrane.

Krakowiak je uhapšen nakon oštećenja vjerske imovine u Međugorju 28. jula. Ranije mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela, a Tužilaštvo je nedavno zatražilo da mu se ova mjera produži zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.