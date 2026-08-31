Vodopad Kravica uvršten na listu najljepših skrivenih dragulja Europe za 2026.

Europska turistička platforma European Best Destinations objavila je godišnji izbor “Best Treasures in Europe” za 2026. godinu, popis destinacija koje, unatoč iznimnoj ljepoti, i dalje ostaju izvan glavnih turističkih tokova.

Uz Meteoru u Grčkoj, Alberobello u Italiji i Isola San Giulio u Italiji, na listi se našao i Vodopad Kravica kod Ljubuškog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine.

Vodopad nastaje na rijeci Trebižat, čija voda već deset tisuća godina, otkad su se nakon posljednjeg ledenog doba stvorili povoljni uvjeti za taloženje kalcijeva karbonata, gradi karakterističnu sedrenu barijeru.

Voda pada s visine između 25 i 28 metara u polukružni amfiteatar širok oko 120 metara, geomorfološki oblik koji je zbog svoje jedinstvenosti proglašen geološkim spomenikom prirode Bosne i Hercegovine.

Zbog razmjera i oblika amfiteatra posjetitelji ga često uspoređuju s Nijagarinim slapovima. Uz sam vodopad nalazi se manja pećina sa stalaktitima od kalcijeva karbonata, a rijeka Trebižat, jedna od najčišćih u jugoistočnoj Europi, nudi i organizirane kanu ture u dužini do 10 kilometara.

Ljeti je bazen ispod vodopada omiljeno mjesto za kupanje, dok svako godišnje doba, ovisno o vodostaju, donosi drugačiju sliku istog krajolika.

Uvrštavanje na ovu listu, uz svjetski poznata mjesta poput Meteore i Alberobella, dodatna je potvrda da Vodopad Kravica po prirodnoj vrijednosti stoji rame uz rame s najvećim europskim atrakcijama, a pritom ostaje mjesto koje se lako i brzo posjeti u sklopu izleta po Hercegovini.