Triatlon klub Tuzla uspješan na Ilidži, slijedi Pannonica Triathlon 2026

Članovi Triatlon kluba Tuzla ostvarili su zapažene rezultate na međunarodnoj triatlon utrci SprinTTri Ilidža 2026, koja je održana u Sarajevu uz učešće više od 130 takmičara iz šest država.

Goran Klempić osvojio je drugo mjesto u kategoriji AG 41-50, dok je u ukupnom plasmanu zauzeo deveto mjesto. Emir Junuzović završio je takmičenje na trećem mjestu u kategoriji AG 31-40, a Ermin Mehmedinović također je osvojio treće mjesto u kategoriji AG 23-30.

Dobre rezultate ostvarili su i Senad Žunić, Dino Zulić i Mirza Jamaković, koji su se plasirali među prvih 30 takmičara i osvojili vrijedne bodove za Triatlon klub Tuzla u okviru Triatlon lige BiH 2026.

Pred tuzlanskim triatloncima sada je završno takmičenje u sezoni, Pannonica Triathlon 2026, koje će 20. septembra treću godinu zaredom organizovati Triatlon klub Tuzla. Takmičenje će ujedno biti i državno prvenstvo u sprint distanci.

Prijave za Pannonica Triathlon 2026 otvorene su do 14. septembra. Utrka će obuhvatiti 750 metara plivanja na Panonskim jezerima, 20 kilometara biciklističke dionice i pet kilometara trčanja kroz centar Tuzle.

U okviru događaja bit će organizovan i Super Kid Akvatlon za djecu uzrasta od sedam do 15 godina. U zavisnosti od uzrasta, takmičari će plivati 50 ili 200 metara, nakon čega ih očekuje trčanje na 500 ili 1.000 metara.

Iz Triatlon kluba Tuzla pozvali su zainteresovane građane da se prijave za utrku, ali i volontere koji žele pomoći u organizaciji ovogodišnjeg Pannonica Triathlona.