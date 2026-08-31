„Račun građanima“: Nikšić predstavio učinak Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH predstavila je danas rezultate rada u aktuelnom mandatu, a premijer Nermin Nikšić na konferenciji za medije „Račun građanima“ govorio je o povećanju minimalne plaće, penzija i socijalnih davanja, kao i ulaganjima u privredu, energetiku i infrastrukturu.

Nikšić je kazao da je minimalna plaća od početka mandata povećana sa 596 na 1.027 KM, navodeći da je privreda, uprkos ranijim upozorenjima, nastavila rasti.

Prema podacima koje je iznio, u godini povećanja minimalne plaće radnicima je isplaćeno 1,2 milijarde KM više nego godinu ranije, dok je prijavljena dobit poslodavaca porasla za 440 miliona KM.

Podsjetio je i da je omogućena isplata dodatne neoporezive pomoći radnicima, dok je zbirna stopa doprinosa smanjena sa 41,5 na 36 posto.

Budžet Federacije BiH za 2026. godinu, prema njegovim riječima, veći je za više od 3,3 milijarde KM u odnosu na 2022. godinu, dok je udio javnog duga Federacije i krajnjih korisnika smanjen sa gotovo 25 na oko 20 posto BDP-a.

Govoreći o socijalnoj politici, Nikšić je naveo da je dječiji dodatak povećan sa 117 na 195 KM, uvedena podrška od 1.000 KM za svako novorođenče, dok naknada roditeljima njegovateljima iznosi 1.027 KM.

Kazao je i da su neratne invalidnine povećane nakon 14 godina, te da je usvojen Zakon o civilnim žrtvama rata.

Najniža penzija, prema podacima koje je predstavio, povećana je sa 424,43 KM na početku mandata na 690,10 KM.

Kroz Fond solidarnosti u ovom mandatu izdvojeno je 218 miliona KM, dok je za zdravstvene ustanove osigurano 208 miliona KM.

Nikšić se osvrnuo i na projekat „Zaključane cijene“ i uvođenje neradne nedjelje, navodeći da gotovo 100.000 radnika sada ima više vremena za porodicu.

Prema njegovim riječima, u prvih šest mjeseci 2026. godine maloprodajni promet bio je oko 725 miliona KM veći nego godinu ranije, dok je između aprila i juna broj zaposlenih u trgovini povećan za 1.214.

Za mikro, mala i srednja preduzeća izdvojen je 91 milion KM, a za programe podrške poljoprivredi više od 550 miliona KM.

Premijer je najavio i novi sistem fiskalizacije, koji bi trebao omogućiti potpuniju evidenciju prometa i smanjenje sive ekonomije.

Govoreći o namjenskoj industriji, kazao je da su prihodi ovog sektora u protekle četiri godine udvostručeni, te da je osam kompanija u prvom polugodištu ostvarilo prihode od 212,6 miliona KM i dobit od 31,7 miliona KM, uz 3.826 zaposlenih.

U oblasti energetike podsjetio je da su tokom mandata usvojena tri energetska zakona, uz nastavak ulaganja u rudnike i termoelektrane, razvoj obnovljivih izvora energije i pripremu novog modela rudarskog sektora.

U putnu infrastrukturu, prema predstavljenim podacima, uloženo je 962 miliona KM, otvoreno 28 kilometara novih dionica autoputa, dok se očekuje puštanje u promet dodatnih 10 kilometara.

Za projekte poboljšanja kvaliteta zraka i upravljanja otpadom izdvojeno je po 90 miliona KM, dok je u povratničke zajednice uloženo 143 miliona KM.

Nikšić je naveo i da je nakon više od decenije pokrenut rad Federalnog USKOK-a, dok je osnovnu policijsku obuku završilo ili je trenutno završava 3.170 kadeta. Kapacitet Policijske akademije povećan je sa 250 na 520 mjesta.

Kantonima u Federaciji BiH tokom mandata usmjereno je 8,2 milijarde KM za škole, bolnice, puteve, vodosnabdijevanje, privredu, poljoprivredu, kulturu, sport i turizam.

Nikšić je poručio da Vlada Federacije BiH nije uradila sve što je planirano i da je tokom mandata bilo i grešaka, ali da rezultate koje je predstavio smatra poslom koji Vlada može braniti pred građanima.