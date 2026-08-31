Policija TK od početka školske godine pojačava prisustvo u blizini škola

Uprava policije MUP-a TK od 1. septembra provodit će pojačane planske aktivnosti povodom početka nove školske 2026/2027. godine, s ciljem sigurnijeg boravka učenika u školama i njihovog učešća u saobraćaju.

Pojačane aktivnosti bit će provođene na području svih policijskih uprava u Tuzlanskom kantonu, a posebna pažnja bit će usmjerena na najmlađe učenike.

Policijski službenici bit će prisutni u neposrednoj blizini školskih objekata, raskrsnica, pješačkih prijelaza i na putnim pravcima kojima se kreće veći broj učenika.

U zonama škola bit će pojačana kontrola saobraćaja i poštivanja saobraćajne signalizacije, posebno kada je riječ o nepropisnom parkiranju i zaustavljanju, kao i poštivanju prava prvenstva pješaka.

Planirane su i dodatne aktivnosti kroz projekat rada policije u zajednici i saradnju s predstavnicima obrazovnih ustanova, s ciljem stvaranja sigurnijeg okruženja za učenike.

Iz Uprave policije MUP-a TK apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i obrate dodatnu pažnju prilikom vožnje u blizini škola i pješačkih prijelaza.

Roditeljima je upućen poziv da djecu dodatno upozore na pravila sigurnog kretanja u saobraćaju i vlastitim primjerom pokažu odgovorno ponašanje.