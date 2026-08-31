Kompanije namjenske industrije FBiH dogovorile jačanje strateške saradnje

Kompanije namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine dogovorile su naredne korake na uspostavljanju strateške saradnje u oblasti proizvodnje i snabdijevanja sirovinama i materijalima potrebnim za domaću namjensku industriju.

Dogovor je postignut na zajedničkom sastanku predstavnika kompanija Pretis, Binas, Unis Ginex i Pobjeda-Rudet Goražde, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić istakao je da razvoj novih proizvoda i domaćih strateških materijala direktno doprinosi unapređenju lanca snabdijevanja i jačanju odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine.

„Siguran lanac snabdijevanja znači stabilniju proizvodnju, pouzdanije rokove isporuke i veću konkurentnost kompanija namjenske industrije“, kazao je Lakić.

Iz Ministarstva navode da se ovakvim pristupom istovremeno jačaju domaće kompanije, čuvaju postojeća radna mjesta i stvaraju uslovi za razvoj novih znanja i proizvoda.

Kako su poručili, cilj je povezivanje ekonomske snage, sigurnosti i odgovornosti prema domaćoj industriji kroz dugoročnu saradnju kompanija koje posluju u sektoru namjenske proizvodnje.