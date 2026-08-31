Zmajevo srce poziva Tuzlake: Septembar neka bude mjesec podrške

Nedžida Sprečaković
Zmajevo srce poziva Tuzlake: Septembar neka bude mjesec podrške
Foto: Klub Zmajevo srce

Kafić „Zmajevo srce“ u Tuzli uputio je emotivan poziv građanima da tokom septembra pokažu podršku ne samo putem društvenih mreža, nego i dolaskom u njihov prostor.

Iz Zmajevog srca poručuju da njihove objave često imaju veliki broj pregleda, lajkova i poruka podrške, ali da se to ne odražava uvijek i na posjećenost kafića.

Navode da se dešava da tokom cijelog dana dođe manje od deset gostiju, zbog čega su građane ovaj put pozvali da umjesto lajka ili dijeljenja objave jednostavno dođu na kafu.

Za osobe koje rade i borave u Zmajevom srcu ovaj kafić, kako poručuju, nije samo mjesto za posao. To je prostor u kojem se druže, osjećaju prihvaćeno, vrijedno i ravnopravno.

„Možda je vama to samo kafa od pola sata. Njima je to dokaz da nisu sami“, navodi se u pozivu.

Iz Zmajevog srca poručuju da septembar žele pretvoriti u mjesec zajedništva i konkretne podrške, uz poruku građanima Tuzle da pokažu kako podrška nije samo klik na telefonu, nego i dolazak, razgovor i vrijeme provedeno zajedno.

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