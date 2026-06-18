Nakon Tuzle, najveća zastava BiH zavijorila se na zidinama Starog grada u Srebreniku

Najveća zastava Bosne i Hercegovine, koja je prošle sedmice prvi put razvijena na Trgu slobode u Tuzli u okviru projekta Kluba Zmajevo srce, postavljena je na zidine Starog grada Gradina u Srebreniku.

Impresivna zastava dimenzija 14 x 7 metara krasi jedan od najprepoznatljivijih simbola Srebrenika, a za njeno postavljanje bili su zaduženi pripadnici Gorske službe spašavanja Srebrenik.

Riječ je o nastavku projekta koji je pokrenuo Klub Zmajevo srce s ciljem promocije zajedništva, solidarnosti i podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine tokom nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Najveća zastava BiH prvi put je predstavljena 12. juna na Trgu slobode u Tuzli, gdje su je zajedno razvili članovi Kluba Zmajevo srce, osobe sa Down sindromom, bajkeri Moto kluba Salines i brojni građani. Tada je poslana snažna poruka inkluzije, zajedništva i ljubavi prema domovini.

Nakon Tuzle i Srebrenika, zastava nastavlja svoje putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu. Već 24. juna stiže u Gradačac, gdje će biti predstavljena građanima i navijačima okupljenim u fan zoni tokom praćenja utakmica reprezentacije BiH. Tokom dana zastava će biti postavljena i na Kuli Zmaja od Bosne, jednom od najznačajnijih historijskih simbola ovog grada.

Iz Kluba Zmajevo srce ranije su poručili da je cilj projekta da najveća zastava Bosne i Hercegovine obiđe što više gradova, promovira zajedništvo, solidarnost i podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine, okupljajući građane pod jednim simbolom – zastavom Bosne i Hercegovine.