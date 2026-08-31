Težak dan za vatrogasce u Gračanici: Povrijeđen njihov kolega

Nedžida Sprečaković
Težak dan za vatrogasce u Gračanici: Povrijeđen njihov kolega
Težak dan za vatrogasce u Gračanici: Povrijeđen njihov kolega

Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica iza sebe ima izuzetno težak dan. Vatrogasci su tokom dana intervenisali čak tri puta, a u jednom trenutku dvije intervencije odvijale su se istovremeno na različitim lokacijama.

Kompletna jedinica bila je angažovana, bez prostora za predah, dok je svaka nova dojava zahtijevala brzu reakciju.

Nažalost, tokom jedne od intervencija povrijeđen je jedan vatrogasac.

Povrijeđeni vatrogasac trenutno je hospitalizovan, gdje ljekari obavljaju detaljne pretrage i prate njegovo zdravstveno stanje.

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica poručili su da je u ovom trenutku najvažnije zdravlje njihovog kolege, kojem su poželjeli brz i potpun oporavak.

Današnje intervencije još jednom su pokazale koliko je posao vatrogasca zahtjevan, nepredvidiv i opasan, ali i koliko su pripadnici ove službe svakodnevno izloženi riziku dok pomažu građanima.

„Drži se, kolega. Cijela ekipa je uz tebe“, poručili su iz PVJ Gračanica.

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