Lakić: Namjenska industrija FBiH ostvarila 212,6 miliona KM prihoda u šest mjeseci

Namjenska industrija FBiH u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je ukupne prihode od 212,6 miliona KM i dobit od 31,7 miliona KM, a u osam kompanija ovog sektora zaposleno je ukupno 3.826 radnika.

Rezultati poslovanja analizirani su na sastanku koji je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao u Goraždu s direktorima osam društava namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine.

Osim poslovanja u prvom polugodištu, na sastanku su definirani prioriteti i rezultati koji se od svake kompanije očekuju do kraja 2026. godine.

Lakić je ocijenio da ostvareni pokazatelji predstavljaju ozbiljan rezultat rada zaposlenih, uprava i nadzornih odbora, ali da istovremeno predstavljaju obavezu za dalje povećanje proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta.

Namjenska industrija FBiH planira nove pogone i proizvode

Dogovoreno je intenziviranje aktivnosti na sklapanju novih ugovora, proširenju i modernizaciji proizvodnih kapaciteta te razvoju novih proizvoda. U planu je i otvaranje novih pogona u dijelovima Federacije BiH u kojima namjenska industrija do sada nije bila prisutna.

Posebno je razgovarano o kompanijama kojima je potrebna dodatna stabilizacija, a za svako društvo utvrđeni su konkretni ciljevi koji bi trebali biti ostvareni do kraja godine.

Federalni ministar naglasio je da se razvoj ovog sektora mora zasnivati na ulaganjima, novim ugovorima, većoj proizvodnji i osvajanju novih tržišta.

Razvoj koji ostvaruje namjenska industrija FBiH, prema njegovim riječima, ima značaj i za ostatak privrede jer utiče na zapošljavanje, povećanje izvoza, razvoj domaćih dobavljača i ukupnu ekonomsku aktivnost u Federaciji BiH.

Lakić je poručio da je cilj izgraditi stabilan i snažan sektor namjenske industrije koji će predstavljati jedan od važnih pokretača ekonomskog razvoja Federacije BiH.