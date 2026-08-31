Priznanje za kardiologe iz BiH, Udruženju dodijeljen ESC Membership Global Award

Arnela Šiljković - Bojić

Prof. dr. Larisa Dizdarević-Hudić, nacionalna koordinatorica Bosne i Hercegovine za kardiomiopatije i predsjednica Radne grupe za kardiomiopatije Udruženja kardiologa BiH, učestvovala je u Minhenu na sastanku nacionalnih koordinatora za kardiomiopatije.

Tokom sastanka razgovarano je o nastavku saradnje i aktivnostima u okviru evropskog registra kardiomiopatija, s ciljem jačeg povezivanja stručnjaka i unapređenja zajedničkog rada u ovoj oblasti kardiologije.

Posebno priznanje dobilo je i Udruženje kardiologa Bosne i Hercegovine, kojem je Evropsko udruženje za kardiologiju, ESC, dodijelilo ESC Membership Global Award.

Riječ je o priznanju koje je ove godine pripalo samo trima nacionalnim kardiološkim udruženjima.

Iz Udruženja kardiologa BiH navode da priznanje predstavlja potvrdu kontinuiranog rada, međunarodnog angažmana i sve snažnijeg prisustva bosanskohercegovačkih stručnjaka u evropskoj kardiološkoj zajednici.

Učešće prof. dr. Dizdarević-Hudić na sastanku nacionalnih koordinatora, kao i priznanje dodijeljeno Udruženju kardiologa BiH, dodatno jačaju vidljivost domaće kardiologije na evropskom nivou.

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