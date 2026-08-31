Najavljeni štrajk u Poreznoj upravi FBiH, koji je trebao početi danas, 31. augusta, nije u toku, a sve organizacione jedinice ove institucije rade nesmetano, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako navode, Porezna uprava FBiH danas je zaprimila odluku Sindikalne organizacije kojom je početak štrajka po treći put prolongiran. Ovoga puta početak štrajka odgođen je do okončanja sudskog postupka u kojem se razmatra pitanje zakonitosti njegovog organiziranja, odnosno ispunjenosti zakonom propisanih uslova.

Iz Porezne uprave navode da zaposleni trenutno redovno obavljaju svoje poslove i zadatke, te da nema prekida u radu organizacionih jedinica.

U saopćenju su ocijenili da je ovo drugi put da je javnost dovedena u zabludu kada je riječ o održavanju štrajka u ovoj instituciji.

„Zbog odgovornosti prema građanima, poreznim obveznicima i cjelokupnoj javnosti, Porezna uprava Federacije BiH neće dozvoliti da se neprovjerenim, netačnim ili obmanjujućim informacijama stvara pogrešna slika o radu ove institucije“, naveli su.

Menadžment Porezne uprave FBiH ističe da ostaje opredijeljen za zaštitu prava zaposlenika i da podržava zakonite načine ostvarivanja njihovih materijalnih prava.

Istovremeno su pozvali javnost i medije da se o pitanju najavljenog štrajka u Poreznoj upravi FBiH informiraju putem zvaničnih i provjerenih izvora, imajući u vidu da se pitanje zakonitosti organiziranja štrajka trenutno nalazi pred nadležnim sudom.

Iz Porezne uprave FBiH najavili su da će javnost pravovremeno obavijestiti o svim eventualnim novim okolnostima u vezi s najavljenim štrajkom u Poreznoj upravi FBiH.