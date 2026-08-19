Porezni inspektori u akciji: U TK zapečaćeno šest objekata, kazne 55.500 KM

Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 18. augusta proveli su ukupno 173 inspekcijska nadzora širom Federacije BiH. Kontrolisani su porezni obveznici koji posluju u oblastima ugostiteljstva, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti.

Posebna pažnja kontrolama posvećena je u periodu održavanja Sarajevo Film Festivala, kada je zbog povećanog obima poslovanja intenzivniji rad ugostiteljskih, trgovačkih i drugih uslužnih objekata. Cilj kontrola bio je provjeriti poštivanje poreznih propisa i osigurati jednake uslove poslovanja za sve porezne obveznike.

Inspektori su tokom nadzora provjeravali primjenu Zakona o Poreznoj upravi FBiH, Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa.

U kontrolisanim objektima zatečeno je 399 prijavljenih i 54 neprijavljena radnika. Otkriveno je pet objekata koji su radili bez odobrenja nadležnog organa, četiri porezna obveznika bez instaliranog fiskalnog uređaja, kao i 66 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je ukupno 30 objekata. U 97 kontrola izdati su prekršajni nalozi, a izrečene novčane kazne dostigle su ukupno 265.700 KM.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, rezultati nadzora pokazali su da 56 posto kontrolisanih poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima.

U Tuzlanskom kantonu zapečaćeno šest objekata

Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 28 kontrola. Inspektori su zatekli pet neprijavljenih radnika, jednog poreznog obveznika koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 16 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je šest objekata, dok su u 18 slučajeva izdati prekršajni nalozi. Ukupna vrijednost izrečenih kazni u Tuzlanskom kantonu iznosi 55.500 KM.

Kanton Sarajevo

Na području Kantona Sarajevo provedeno je 39 kontrola. Tom prilikom zatečeno je osam neprijavljenih radnika, jedan obveznik koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa i deset obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog nepravilnosti je zapečaćeno šest objekata, a u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 53.000 KM.

Zeničko-dobojski kanton

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršene su 24 kontrole, tokom kojih je zatečeno sedam neprijavljenih radnika. Otkrivena su i dva objekta bez odobrenja za rad, dva obveznika bez instaliranog fiskalnog uređaja i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet.

Zapečaćena su tri objekta, dok su u 14 slučajeva izdati prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 30.300 KM.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 16 kontrola. Zatečeno je pet neprijavljenih radnika, jedan objekat bez odobrenja za rad, jedan obveznik bez instaliranog fiskalnog uređaja i osam obveznika koji nisu evidentirali promet.

Zapečaćena su dva objekta, dok su u deset slučajeva izdati prekršajni nalozi sa ukupnim kaznama od 27.300 KM.

Srednjobosanski kanton

U Srednjobosanskom kantonu obavljeno je 16 kontrola, tokom kojih je zatečeno devet neprijavljenih radnika i devet poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je pet objekata, a u 12 slučajeva izdati su prekršajni nalozi u ukupnoj vrijednosti od 35.200 KM.

Zapadnohercegovački kanton

Na području Zapadnohercegovačkog kantona provedeno je 16 kontrola. Otkriven je jedan objekat bez odobrenja za rad, jedan neprijavljeni radnik i jedan obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja.

Jedan objekat je zapečaćen, dok su u šest slučajeva izdati prekršajni nalozi sa ukupnim kaznama od 8.000 KM.

Unsko-sanski kanton

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 12 kontrola. Inspektori su zatekli 16 neprijavljenih radnika i pet obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zapečaćeno je šest objekata, a u deset slučajeva izdati su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 29.900 KM.

Kanton 10

U Kantonu 10 provedeno je 12 kontrola, tokom kojih su zatečena tri neprijavljena radnika i dva obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekat, dok su u pet slučajeva izdati prekršajni nalozi sa ukupnim novčanim kaznama od 14.000 KM.

Bosansko-podrinjski kanton

Na području Bosansko-podrinjskog kantona izvršene su četiri kontrole, a otkrivena su dva obveznika koja nisu evidentirala promet.

U dva slučaja izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim kaznama od 6.500 KM.

Posavski kanton

U Posavskom kantonu provedeno je šest kontrola, tokom kojih su otkrivena dva obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja.

U oba slučaja izdati su prekršajni nalozi, a ukupna vrijednost kazni iznosi 6.000 KM.

Iz Porezne uprave Federacije BiH najavili su nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije, s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda.