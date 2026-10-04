Ko je osvojio najviše ličnih glasova za Parlament BiH?

Parlament BiH dobija jasniju sliku i kada se preliminarni rezultati posmatraju kroz pojedinačne glasove kandidata, a među najistaknutijim imenima iz Federacije BiH trenutno su Haris Zahiragić, Muamer Zukić, Zukan Helez, Elmedin Konaković i Sabina Ćudić. Rezultati su i dalje preliminarni i mijenjaju se kako CIK BiH obrađuje preostale podatke.

SDA je prema presjeku koji je trenutno dostupan osvojila 231.803 glasa za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Federacije BiH. Najviše pojedinačnih glasova među kandidatima ove stranke ima Haris Zahiragić, 28.879, dok je Muamer Zukić na 27.796 glasova.

Midhat Čaušević dobio je 19.304 glasa, a Mirsad Zaimović 17.960. Prema ranijem presjeku preliminarnih rezultata, Zahiragić i Zukić također su bili među kandidatima sa najvećim brojem preferencijalnih glasova.

Parlament BiH: Helez prvi unutar SDP-a, Konaković ispred liste NiP-a

SDP BiH je osvojio 114.534 glasa, a među kandidatima ove stranke najveću pojedinačnu podršku trenutno ima Zukan Helez sa 16.639 glasova. Saša Magazinović ima 12.484, dok je Jasmin Imamović osvojio 11.989 glasova.

HDZ BiH je na 96.038 glasova, a Predrag Kožul je među kandidatima te liste dobio 11.626 glasova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima ukupno 64.689 glasova, dok je Džemal Smajić osvojio 10.157 preferencijalnih glasova.

Kod Naroda i pravde posebno se izdvaja Elmedin Konaković. Od ukupno 51.080 glasova koje je njegova lista osvojila u Federaciji BiH, Konaković ima 14.468 pojedinačnih glasova. To predstavlja broj koji odgovara približno 28,32 posto ukupnog broja glasova te liste na nivou Federacije.

Takvo poređenje ipak treba čitati oprezno. Kandidati se pojavljuju samo na listama svojih izbornih jedinica, dok se ukupni rezultat stranke odnosi na cijelu Federaciju BiH, pa taj procenat ne znači da je 28,32 posto svih birača NiP-a moglo glasati za Konakovića.

Ćudić ima gotovo trećinu ukupnog rezultata Naše stranke

Naša stranka je prema ovom presjeku osvojila 29.799 glasova, dok je Sabina Ćudić dobila 9.189 preferencijalnih glasova. Kada se njen rezultat uporedi sa ukupnim brojem glasova Naše stranke u Federaciji BiH, riječ je o 30,84 posto.

To je posebno visok odnos u poređenju sa većinom drugih istaknutih kandidata iz ovog pregleda. Konakovićev rezultat odgovara 28,32 posto ukupnih glasova njegove liste, Jasmin Emrić sa 7.358 glasova približno 23,75 posto rezultata koalicije NES, PDA i Naprijed, dok Džemal Smajić ima oko 15,70 posto ukupnog rezultata SBiH.

Kod SDA, Zahiragićevih 28.879 glasova čini oko 12,46 posto ukupnog rezultata stranke u Federaciji BiH, a Muamer Zukić je na približno 11,99 posto. Razlog zbog kojeg ti procenti izgledaju niži jeste i znatno veći ukupan broj glasova koji je osvojila SDA.

Begić i Komšić vrlo blizu na listi DF-a

DF je osvojio 46.980 glasova, a unutar liste dva kandidata imaju vrlo sličan rezultat. Zlatan Begić trenutno ima 6.811 glasova, a Željko Komšić 6.622, što je razlika od 189 glasova.

Begićev rezultat odgovara približno 14,50 posto ukupnog broja glasova DF-a u Federaciji BiH, dok je Komšić na oko 14,10 posto. Kod Hrvatske petorke, koja ima 32.601 glas, Ilija Cvitanović je osvojio 4.165, odnosno broj koji odgovara približno 12,78 posto ukupnog rezultata koalicije.

Koalicija NES, PDA i Naprijed ima 30.987 glasova. Jasmin Emrić je sa 7.358 pojedinačnih glasova najizraženiji kandidat među navedenim imenima te liste, dok je Šemsudin Mehmedović osvojio nešto više od 3.000 glasova.

Svi navedeni rezultati još su preliminarni. Broj pojedinačnih i ukupnih glasova može se mijenjati nakon obrade preostalih biračkih mjesta i drugih kategorija glasova, nakon čega će CIK BiH utvrditi i potvrditi konačne rezultate.