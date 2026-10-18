Ponovljeni izbori u Brčkom: Danas glasa 406 birača u Bukviku

Ponovljeni izbori u Brčkom održavaju se danas na biračkom mjestu Bukvik, gdje pravo glasa ima 406 građana. Glasanje je organizovano nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila ranije provedene izbore na ovom biračkom mjestu.

Biračko mjesto 200C019 otvoreno je jutros u 7 sati, a građani će svoje biračko pravo moći ostvariti do 19 sati.

Prema informacijama CIK-a BiH, ponovljeno glasanje provodi se na osnovu istih kandidatskih listi i izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni tokom Općih izbora 2026. godine.

To znači da građani koji su upisani u birački spisak za ovo biračko mjesto ponovo imaju priliku glasati za iste kandidate kao i prilikom prvobitnog izbornog procesa.

Rezultati ponovljenih izbora bit će poznati večeras

Centralna izborna komisija BiH najavila je da će preliminarni rezultati glasanja u Bukviku biti objavljeni večeras putem zvanične aplikacije za praćenje rezultata Općih izbora 2026. godine.

Ponovljeni izbori u Brčkom odnose se isključivo na biračko mjesto Bukvik, na kojem će se ponovo utvrđivati izborna volja ukupno 406 registrovanih birača.