Ponovljeni izbori u Brčkom: Danas glasa 406 birača u Bukviku

RTV SLON
izlaznost na Općim izborima 2026, Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

Ponovljeni izbori u Brčkom održavaju se danas na biračkom mjestu Bukvik, gdje pravo glasa ima 406 građana. Glasanje je organizovano nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila ranije provedene izbore na ovom biračkom mjestu.

Biračko mjesto 200C019 otvoreno je jutros u 7 sati, a građani će svoje biračko pravo moći ostvariti do 19 sati.

Prema informacijama CIK-a BiH, ponovljeno glasanje provodi se na osnovu istih kandidatskih listi i izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni tokom Općih izbora 2026. godine.

To znači da građani koji su upisani u birački spisak za ovo biračko mjesto ponovo imaju priliku glasati za iste kandidate kao i prilikom prvobitnog izbornog procesa.

Rezultati ponovljenih izbora bit će poznati večeras

Centralna izborna komisija BiH najavila je da će preliminarni rezultati glasanja u Bukviku biti objavljeni večeras putem zvanične aplikacije za praćenje rezultata Općih izbora 2026. godine.

Ponovljeni izbori u Brčkom odnose se isključivo na biračko mjesto Bukvik, na kojem će se ponovo utvrđivati izborna volja ukupno 406 registrovanih birača.

pročitajte i ovo

Vijesti

CIK naredio ponovno brojanje glasova na 246 biračkih mjesta

BiH

Zbog greške na glasačkim listićima ponavljaju se izbori u Brčkom

Tuzla i TK

CIK naredio ponovno brojanje glasova u Lukavcu i Gradačcu

Istaknuto

CIK BiH naredio provjeru i moguće ponovno brojanje glasova

Dijaspora

Glasovi iz dijaspore stigli u CIK: Mogu utjecati na konačne rezultate...

Vijesti

Bećirović, Filipović i Cvijanović zadržali prednost u utrci za Predsjedništvo BiH

Vijesti

Stanje na putevima u BiH: Magla smanjuje vidljivost, gužve na granici

Istaknuto

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje na području grada Tuzla

BiH

U BiH zabilježeno više od 4.200 slučajeva respiratornih infekcija, ljekari upozoravaju na simptome

BiH

Danas u BiH pretežno sunčano, temperature do 22 stepena

Istaknuto

Emisije iz Termoelektrane Tuzla bile 12 puta veće od dozvoljenih, reagovala inspekcija

Učitati više