CIK naredio ponovno brojanje glasova na 246 biračkih mjesta

Adin Jusufović
Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

(CIK) BiH Centralna izborna komisija naredila je ponovno brojanje glasova na 246 biračkih mjesta nakon što su utvrđena odstupanja između broja glasačkih listića i broja birača koji su glasali.

Na svim obuhvaćenim biračkim mjestima evidentirano je više od dva posto listića u odnosu na broj glasača.

Odluka je donesena danas na 78. sjednici CIK-a BiH, a Glavnom centru za brojanje naloženo je da ručno prebroji glasačke listiće, utvrdi tačan odziv birača i ponovo ustanovi rezultate glasanja.

Prema saopćenju CIK-a, nepravilnosti su uočene analizom izvještaja iz informacionog sistema, tokom redovne kontrole i obrade izbornog materijala.

Komisija je prethodno analizirala rezultate dobijene elektronskim putem, odnosno skeniranjem glasačkih listića, nakon čega je donesena naredba o kontrolnom ručnom brojanju.

Ponovno brojanje glasova obuhvatit će više izbornih nivoa

Kontrolno brojanje bit će provedeno za različite izborne nivoe, a tačan spisak 246 biračkih mjesta na kojima će se ponovo brojati glasovi sastavni je dio naredbe CIK-a BiH.

Cijeli postupak bit će organizovan u Glavnom centru za brojanje, smještenom u sarajevskoj Zetri. Raspored i dinamiku ponovnog brojanja odredit će direktor Glavnog centra za brojanje.

Cilj ove provjere je utvrditi stvarni broj birača koji su pristupili glasanju i provjeriti tačnost izbornih rezultata na biračkim mjestima na kojima su registrovana odstupanja.

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