Wizz Air uvodi novu liniju iz Tuzle za Njemačku

Wizz Air uvodi novu avionsku liniju iz Tuzle za Njemačku, a putnici će od marta naredne godine moći direktno letjeti do aerodroma Karlsruhe/Baden-Baden po cijenama karata već od 50,99 KM.

Riječ je o još jednoj vezi Tuzlanskog kantona s njemačkim tržištem, koje je posebno važno za građane Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inostranstvu.

Kako je saopćeno iz aviokompanije Wizz Air, nova linija počet će saobraćati 24. marta 2027. godine, a letovi su najavljeni dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom.

Cijene avionskih karata kreću se od 50,99 KM, čime se putnicima otvara dodatna mogućnost povoljnijeg putovanja između Bosne i Hercegovine i Njemačke.

Nova linija iz Tuzle povezuje BiH s jugozapadnom Njemačkom

Aerodrom Karlsruhe/Baden-Baden nalazi se na jugozapadu Njemačke, u blizini poznate regije Schwarzwald. Baden-Baden je prepoznatljiv po termalnim banjama, historijskoj arhitekturi i bogatoj kulturnoj ponudi, zbog čega privlači turiste iz različitih dijelova Evrope.

Nova avionska veza omogućit će jednostavniji dolazak do ovog dijela Njemačke, ali i olakšati putovanja građanima koji posjećuju porodicu, odlaze na poslovna putovanja ili planiraju turistički boravak.

Iz Wizz Aira ističu da Njemačka ostaje jedno od važnijih odredišta za putnike iz Bosne i Hercegovine.

„Drago nam je što možemo najaviti novu liniju koja povezuje Tuzlu s Karlsruheom/Baden-Badenom i dodatno jača naše prisustvo u Bosni i Hercegovini. Njemačka je i dalje važna destinacija za putnike iz regije, a ova nova veza pružit će još više mogućnosti za pristupačna putovanja, bilo da je riječ o posjetama porodici i prijateljima, otkrivanju novih destinacija ili poslovnim putovanjima“, izjavila je Vera Jardan, menadžerica korporativnih komunikacija kompanije Wizz Air.

Dodala je da se kompanija raduje prvim putnicima na novoj liniji u martu 2027. godine.

Uvođenjem nove linije iz Tuzle, Wizz Air nastavlja širiti ponudu direktnih avionskih veza iz Bosne i Hercegovine, a početna cijena karte za Karlsruhe/Baden-Baden iznosi 50,99 KM.