Aerodrom Tuzla pred rekordom, ali Wizz Air planira ukidanje pet linija

Aerodrom Tuzla na pragu je najbolje godine u svojoj historiji, ali najavljene promjene u redu letenja Wizz Aira za 2027. godinu otvaraju pitanje hoće li se ovogodišnji rast putničkog saobraćaja moći nastaviti. Dok broj putnika dostiže rekordne vrijednosti, nekoliko evropskih destinacija nestaje iz budućeg rasporeda letova, a istovremeno se širi ponuda Wizz Aira sa sarajevskog aerodroma.

Prema zvaničnoj statistici Međunarodnog aerodroma Tuzla, tokom oktobra opslužena su 61.833 putnika, dok je za prvih deset mjeseci ove godine evidentirano ukupno 564.577 putnika.

Dosadašnji godišnji rekord ostvaren je 2019. godine, kada je kroz tuzlanski aerodrom prošlo 593.050 putnika. To znači da je za obaranje rekorda u preostala dva mjeseca potrebno još 28.474 putnika.

Aerodrom Tuzla bilježi rast, ali 2027. donosi neizvjesnost

Nakon povratka baze Wizz Aira u decembru 2025. godine i dolaska drugog baznog aviona tokom proljeća, broj putnika na tuzlanskom aerodromu značajno je povećan.

Tokom augusta ove godine zabilježena su 75.382 putnika, što je najbolji mjesečni rezultat u historiji aerodroma. Rast je nastavljen i tokom septembra i oktobra u poređenju s istim mjesecima prethodnih godina.

Međutim, podaci o planiranim letovima za 2027. godinu pokazuju da se mreža destinacija Wizz Aira iz Tuzle smanjuje.

Prema trenutno dostupnim rasporedima, letovi za Berlin i Maastricht trebali bi se završiti 8. januara, za Bratislavu 9. januara, a za Köln 10. januara. Linija za Göteborg već je obustavljena tokom oktobra.

Ove destinacije zasad nisu uključene ni u raspored za ljetnu sezonu 2027. godine, što otvara pitanje koliko će smanjenje broja linija utjecati na ukupan promet putnika.

Koje linije Wizz Aira ostaju iz Tuzle?

Od sredine januara do kraja zimskog reda letenja Wizz Air planira zadržati šest destinacija iz Tuzle. To su Basel, Dortmund, Frankfurt-Hahn, Hamburg, Memmingen i Malmö.

Za 24. mart 2027. godine najavljen je početak letova prema aerodromu Karlsruhe/Baden-Baden u Njemačkoj. Od aprila bi ova linija trebala saobraćati dva puta sedmično.

Prema dostupnim rasporedima, predviđen je i povratak sezonskih letova za Larnaku na Kipru.

Iako nove i sezonske linije mogu djelimično nadoknaditi smanjenje ponude, trenutno planirana mreža Wizz Aira znatno je uža od one koja je bila dostupna tokom ljeta 2026. godine.

Ipak, raspored za narednu godinu još se može mijenjati, pa odsustvo određene destinacije iz sistema rezervacija ne mora značiti i njeno trajno ukidanje.

Wizz Air širi ponudu iz Sarajeva

Posebnu pažnju privlači činjenica da Wizz Air istovremeno širi svoje prisustvo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Iz ove aviokompanije potvrđeno je da 3. decembra počinju direktni letovi iz Sarajeva za Berlin i Bratislavu, dok je početak linije za Prag planiran za 18. decembar.

Letovi za Berlin i Bratislavu trebali bi tokom ljetne sezone 2027. godine saobraćati tri puta sedmično.

Tako će dvije destinacije koje nestaju iz budućeg rasporeda tuzlanskog aerodroma istovremeno ostati dostupne putnicima iz Sarajeva.

Ipak, zasad nema zvanične potvrde da se radi o planskom preusmjeravanju linija iz Tuzle u Sarajevo. Aviokompanija nije javno obrazložila sve razloge promjena u rasporedu za narednu godinu.

Šta se dešava s ugovorom o subvencijama za Wizz Air?

Dodatnu pažnju zaslužuje i pitanje finansijske podrške aviokompanijama koje saobraćaju s Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona je krajem augusta prihvatila informaciju pregovaračkog tima o završetku pregovora s Wizz Airom te zatražila analizu učinaka ugovora o subvencioniranju aviosaobraćaja.

Riječ je o ugovoru između Turističke zajednice Tuzlanskog kantona i kompanije Wizz Air Hungary Ltd.

Tokom septembra prihvaćen je izvještaj o provedenoj periodičnoj reviziji subvencija, uz opredjeljenje Vlade TK da se postojeći model podrške prilagodi kako bi se očuvao kontinuitet aviosaobraćaja.

Međutim, detalji revizije, eventualne izmjene ugovora i njihov mogući utjecaj na planirane linije nisu javno predstavljeni.

Zbog toga se na osnovu dostupnih informacija ne može zaključiti da je najavljeno smanjenje broja letova direktno povezano sa subvencijama ili pregovorima između kantonalnih institucija i aviokompanije.

Hoće li Aerodrom Tuzla nastaviti rast u 2027. godini?

Promjene u redu letenja dolaze u trenutku kada je tuzlanski aerodrom gotovo sigurno pred obaranjem dosadašnjeg godišnjeg rekorda.

Nakon deset mjeseci ostvaren je promet od 564.577 putnika, a za dostizanje granice od 600.000 nedostaje još 35.423 putnika.

Ipak, ovogodišnji rast ne garantuje nastavak istog trenda u 2027. godini. Ukupan broj putnika zavisit će od broja dostupnih linija, učestalosti letova, popunjenosti aviona i eventualnih novih dogovora s aviokompanijama.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da je Wizz Air već jednom zatvarao bazu u Tuzli, u septembru 2023. godine, kada je povukao dva aviona i obustavio veći dio svojih linija.

Baza je ponovo otvorena u decembru 2025. godine, čime je započeo novi period rasta putničkog saobraćaja.

Sada, manje od godinu nakon povratka Wizz Aira, najavljeno smanjenje broja destinacija ponovo otvara pitanje dugoročne stabilnosti aviosaobraćaja u Tuzli i rezultata javnih ulaganja u njegov razvoj.