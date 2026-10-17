Wizz Air uvodi novu liniju iz Tuzle prema Njemačkoj, poznate i cijene karata

RTV SLON
Wizz Air vraća liniju Tuzla – Larnaca od septembra
Foto: Arhiva

Aviokompanija Wizz Air planira od 24. marta 2027. godine uspostaviti direktnu avio-liniju između Međunarodnog aerodroma Tuzla i aerodroma Karlsruhe/Baden-Baden u Njemačkoj.

Prema trenutno dostupnom redu letenja i sistemu rezervacija, prvi let iz Tuzle planiran je za 24. mart, dok je naredni predviđen za 28. mart 2027. godine.

Od aprila bi letovi trebali biti dostupni dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, što bi putnicima omogućilo direktnu vezu između Tuzle i jugozapadnog dijela Njemačke.

Cijene karata od 81,99 KM

Prema trenutno prikazanim cijenama u sistemu rezervacija Wizz Aira, jednosmjerne karte iz Tuzle za Karlsruhe/Baden-Baden dostupne su od 81,99 KM. Povratni letovi iz Njemačke prema Tuzli u aprilu počinju od 65,99 KM.

Konačna cijena zavisi od datuma putovanja i raspoloživosti mjesta. Dodatne usluge, uključujući prevoz većeg prtljaga i izbor sjedišta, mogu se naplaćivati posebno.

Nova mogućnost za putnike iz BiH

Aerodrom Karlsruhe/Baden-Baden nalazi se u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, u blizini gradova Karlsruhe i Baden-Baden. Njegova lokacija pogodna je za putnike koji putuju u ovaj dio Njemačke, ali i za one koji planiraju nastaviti putovanje prema obližnjim područjima Francuske.

Nova linija mogla bi olakšati putovanja građanima Bosne i Hercegovine koji žive i rade u jugozapadnoj Njemačkoj, kao i onima koji planiraju posjete porodici ili turistička putovanja.

Rezervacije i aktuelne cijene dostupne su na zvaničnoj web-stranici aviokompanije Wizz Air.

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