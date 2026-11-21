Avionske karte Tuzla Malmö naglo su poskupjele nakon što je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala da će u baražu Lige nacija igrati protiv Danske. Prema objavljenim podacima o cijenama kompanije Wizz Air, povratna karta za termin gostujuće utakmice Zmajeva u Kopenhagenu porasla je sa približno 94 na 492 KM u svega nekoliko sati.

Žrijeb održan u petak, 20. novembra, u švicarskom Nyonu spojio je Bosnu i Hercegovinu i Dansku u dvomeču za plasman u elitnu A diviziju Lige nacija. Prvi susret igra se 25. marta 2027. godine u BiH, dok je revanš zakazan za 28. mart u Danskoj.

Upravo je revanš privukao pažnju navijača koji planiraju putovanje iz Bosne i Hercegovine, a direktna avionska linija između Tuzle i švedskog Malmöa jedna je od mogućnosti za dolazak do Kopenhagena.

Povratna karta Tuzla Malmö sa 94 skočila na 492 KM

Prema fotografijama cijena koje su se pojavile na društvenim mrežama i koje su prenijeli domaći mediji, povratna karta kompanije Wizz Air na relaciji Tuzla, Malmö, Tuzla u petak je oko 13 sati koštala 93,98 KM.

Samo nekoliko sati kasnije, oko 17 sati, za isti termin putovanja prikazana je cijena od 491,98 KM. Riječ je o povećanju od gotovo 400 KM, odnosno više od pet puta u odnosu na prvobitni iznos.

Dodatne informacije o rastu cijena objavljene su na osnovu podataka servisa Google Flights. Prema tim podacima, jednosmjerna karta za let iz Tuzle prema Malmöu 27. marta 2027. godine prethodno je koštala približno 41 KM, dok je nakon žrijeba zabilježena cijena od 368,99 KM.

Poskupio je i povratak iz Malmöa u Tuzlu, planiran za 29. mart. Za taj let ranije se mogla pronaći karta za približno 40 KM, dok su kasnije objavljene cijene premašivale 160 KM.

Navedeni iznosi odnose se na cijene zabilježene u određenim trenucima i mogu se promijeniti prilikom nove pretrage ili rezervacije.

Zašto navijači biraju Malmö umjesto Kopenhagena?

Iako se utakmica igra u Danskoj, Malmö u Švedskoj predstavlja praktičnu alternativu za putovanje iz Tuzle.

Ovaj grad povezan je s Kopenhagenom cestovnim i željezničkim saobraćajem preko mosta Øresund. Putovanje vozom između centra Malmöa i Kopenhagena traje približno 40 minuta.

Međutim, putnici trebaju imati u vidu da Wizz Air koristi aerodrom Malmö, poznat i kao Sturup, koji se nalazi izvan grada. Nakon slijetanja potrebno je organizovati prijevoz do centra Malmöa, a zatim nastaviti prema danskoj prijestolnici.

To znači da cijena avionske karte nije i konačan trošak putovanja. Navijači moraju računati i na kopneni prijevoz, eventualni smještaj i ulaznice za utakmicu.

Kako Wizz Air određuje cijene avionskih karata?

Wizz Air koristi sistem dinamičkog formiranja cijena, što znači da iznos karte nije stalan i može se mijenjati u zavisnosti od potražnje, raspoloživih mjesta i drugih komercijalnih faktora.

Kada se poveća interes za određeni let, povoljnije tarife mogu brzo postati nedostupne, a preostala mjesta prodavati se po znatno višim cijenama.

Žrijeb Lige nacija vremenski se podudara s naglim rastom cijena na liniji iz Tuzle za Malmö. Ipak, nema potvrde da je Wizz Air namjenski povećao cijene zbog utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Također, cijene koje se prikazuju tokom pretrage ne moraju uključivati sve dodatne usluge, poput većeg prtljaga ili odabira sjedišta.

Zmajevi protiv Danske igraju za mjesto među evropskom elitom

Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi susret protiv Danske igrat će 25. marta, dok je revanš na rasporedu 28. marta 2027. godine. Obje utakmice planirane su za 20:45 sati.

Pobjednik dvomeča osigurat će mjesto u Ligi A, najvišem rangu UEFA Lige nacija, dok će poražena reprezentacija naredno izdanje takmičenja igrati u Ligi B.

Za navijače Bosne i Hercegovine dodatnu komplikaciju predstavlja kazna UEFA-e, zbog koje Nogometni savez BiH neće moći organizovati redovnu prodaju ulaznica za gostujući sektor na utakmici protiv Danske.

Prema ranije objavljenim informacijama, kazna je izrečena nakon incidenata s pirotehnikom i bacanjem predmeta tokom utakmice u Švedskoj.