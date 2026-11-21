Dino Merlin oglasio se putem svog menadžmenta nakon što je otkazan njegov koncert koji je 30. decembra trebao biti održan na splitskoj Rivi. Iz njegovog tima tvrde da su u javnosti iznesene netačne informacije o cijeni nastupa, a zbog štete nanesene ugledu bh. muzičara najavili su angažovanje međunarodnog pravnog tima.

Otkazivanje koncerta uslijedilo je nakon višednevnih rasprava o troškovima organizacije i peticije koju je potpisalo više od 20.000 građana. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta saopćio je u petak da ugovor za Merlinov nastup neće biti potpisan.

Iz Merlinovog menadžmenta sada su iznijeli svoju verziju događaja, naglašavajući da je organizacija koncerta bila u završnoj fazi dogovora.

Koliko je trebao koštati koncert Dine Merlina?

Prema saopćenju Merlinovog tima, dogovorena bruto naknada za nastup iznosila je 140.000 eura. Taj iznos obuhvatao je angažman izvođača, njegovog tima, pripremu koncerta i digitalnu promotivnu kampanju.

Međutim, kako tvrde, cjelokupan iznos nije trebao biti plaćen iz gradskog budžeta.

Komercijalni sponzori bili su spremni osigurati 80.000 eura, što znači da bi za ovu stavku iz budžeta Grada Splita trebalo izdvojiti 60.000 eura.

Iz menadžmenta navode da su i sponzori iznenađeni odlukom gradonačelnika, posebno jer su ugovori već bili u završnoj fazi pripreme.

Posebno su se osvrnuli na dodatnih 160.000 eura koji su se spominjali kao troškovi produkcije. Tvrde da taj novac nije bio namijenjen Dini Merlinu, nego produkcijskoj kompaniji zaduženoj za tehničke potrebe svih izvođača koji su trebali nastupati na Rivi 30. i 31. decembra.

Dino Merlin smatra da mu je nanesena reputacijska šteta

Iz Merlinovog tima ističu da ugovor nije bio potpisan, ali da je sam gradonačelnik ranije javno objavio termin koncerta i detalje pregovora.

Uprkos tome, kako navode, nastavili su pripreme vjerujući da će Split krajem decembra ugostiti veliki regionalni muzički događaj.

Doveli su u pitanje i obrazloženje otkazivanja, podsjećajući da je gradonačelnik izjavio kako Grad Split nije nadležan za finansiranje zdravstvenih ustanova.

Pritom naglašavaju da se ostatak najavljenog novogodišnjeg programa nastavlja realizovati, zajedno s pripadajućim troškovima.

Iz Merlinovog menadžmenta poručuju da je jednostranim postupcima organizatora narušen ugled izvođača te da će daljnju komunikaciju s Gradom Splitom preuzeti međunarodni pravni stručnjaci.

Njihov zadatak bit će da razmotre sve okolnosti slučaja i utvrde postoje li osnovi za pokretanje odgovarajućih pravnih postupaka.

Otkazivanje koncerta izazvalo reakcije i u BiH

Slučaj otkazivanja koncerta u Splitu izazvao je pažnju i u Bosni i Hercegovini, posebno nakon što je u Tuzli pokrenuta peticija kojom se traži otkazivanje nastupa Severine na javnom dočeku Nove 2027. godine.

U oba grada inicijatori peticija traže da se novac namijenjen koncertima preusmjeri za nabavku medicinske opreme.

Ipak, postoji značajna razlika u ugovornim okolnostima. Za razliku od Splita, gdje ugovor s Merlinom nije potpisan, Turistička zajednica Grada Tuzla već je zaključila ugovor za novogodišnji muzički program, vrijedan 230.000 KM bez PDV-a.

Merlinov tim nije potvrdio da je pravni postupak već pokrenut, nego je najavio da će pravni stručnjaci razmotriti mogućnosti daljnjeg postupanja.