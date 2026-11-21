FK Sloboda Tuzla danas igra protiv Rudara iz Kaknja u okviru 15. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Tuzlaci u ovaj susret ulaze s ciljem da osvoje tri boda i osiguraju titulu jesenjeg prvaka.

Sloboda trenutno zauzima prvo mjesto na prvenstvenoj tabeli sa 30 osvojenih bodova, koliko ima i drugoplasirano Posušje. Rudar iz Kaknja nalazi se na 15. poziciji sa 10 bodova.

Tuzlanski fudbaleri pripreme za utakmicu završili su treningom na stadionu Tušanj, a u ekipi očekuju zahtjevan susret uprkos velikoj bodovnoj razlici između dva tima.

„Očekujem jednu tešku i borbenu utakmicu, jer znamo da nas čeka ozbiljan protivnik. Svjesni smo koliko nam ova utakmica znači, jer nam je pobjeda potrebna da osiguramo titulu jesenjeg prvaka. Dat ćemo sve od sebe na terenu, uz podršku naših navijača koja nam mnogo znači, kako bismo ostvarili naš cilj“, izjavio je osamnaestogodišnji desni bek Teufik Hodžić.

Optimizam pred utakmicu izrazio je i mladi napadač Vedad Damadžić, koji očekuje susret s dosta prilika i golova.

Današnji duel za Slobodu predstavlja priliku da pobjedom završi jesenji dio prvenstva na vrhu tabele.