Stanje na putevima u BiH jutros karakterišu mjestimično mokri i vlažni kolovozi, smanjena vidljivost zbog magle te brojna ograničenja saobraćaja zbog radova. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, posebno na dionicama kroz kotline i uz riječne tokove, gdje magla otežava vožnju.

Povećana je i opasnost od odrona, zbog čega se preporučuje prilagođavanje brzine uslovima na cesti i poštivanje saobraćajne signalizacije.

Radovi na autocesti A1 i magistralnim putevima

Zbog sanacionih radova na autocesti A1 saobraćaj se odvija preticajnom trakom ispred tunela 1. mart, na dionici Kakanj – Zenica, kao i na dionici Sarajevo zapad – Lepenica.

Na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug – Zenica sjever, u toku je sanacija potpornog zida, zbog čega se vozila kreću usporeno.

Na magistralnoj cesti Šićki Brod – Husino, kao i na dionicama Turbe – Nević Polje, Široki Brijeg – Mostar, Stup – Jošanica, Bihać – Ripač i Cazin – Srbljani, zbog radova se saobraća jednom trakom.

Isti režim saobraćaja na snazi je na dionicama Široki Brijeg – Posušje, Grude – Privalj, Mostar – Čitluk preko brda Hum, Čevljanovići – Nišići i Tasovčići – Stolac.

Na magistralnoj cesti Srbljani – Bosanska Krupa zabranjen je saobraćaj vozilima ukupne mase veće od 20 tona. Kod mosta preko rijeke Une, u blizini Crnog Jezera, vozila se propuštaju naizmjenično jednom trakom, uz semaforsku regulaciju.

Izmijenjen režim saobraćaja na nekoliko dionica

Na magistralnom putu Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, radovi na proširenju mosta uslovili su izmjenu režima saobraćaja. Vozila mase do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na putu Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj isključivo vozilima do 3,5 tone.

Na dionici Lončari – Pelagićevo, gdje se gradi kružna raskrsnica, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička usmjeravaju alternativnim pravcem.

Usporeno se saobraća i na prevoju Romanija, na magistralnom putu Podromanija – Sumbulovac, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila. Na ovoj dionici vozila se propuštaju naizmjenično.

Stanje na putevima u BiH: Zadržavanja na granicama do 30 minuta

Prema dostupnim informacijama, na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta.

Ponovo je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je ranije bio privremeno zatvoren zbog oštećenja. Preko ovog prelaza dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkim vozilima, autobusima i praznim teretnim vozilima, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Vozači koji putuju prema zemljama Evropske unije trebaju računati na mogućnost dužih zadržavanja zbog primjene novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka putnika, poznatog kao EES.

Na svim putevima u Bosni i Hercegovini na snazi je zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.