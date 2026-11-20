Rukometaši tuzlanske Slobode sutra će ugostiti ekipu Kaknja u okviru devetog kola Prve lige Federacije BiH, grupa Sjever.

Susret je zakazan za 18 sati, a crveno-crni će pred domaćom publikom pokušati nastaviti niz dobrih rezultata i osvojiti nove prvenstvene bodove.

Sloboda u utakmicu ulazi nakon šest pobjeda i jednog poraza u dosadašnjem dijelu prvenstva, dok je Kakanj u osam odigranih susreta ostvario dvije pobjede.

Iako se gosti nalaze u donjem dijelu tabele, u redovima tuzlanskog kluba upozoravaju da protivnika ne treba potcijeniti. Kakanj je u prethodnom kolu pružio snažan otpor Borcu iz Travnika, veći dio utakmice imao prednost, ali je na kraju poražen s jednim golom razlike.

Stručni štab Slobode očekuje maksimalnu koncentraciju i ozbiljan pristup od prve minute, uz nastojanje da ekipa nametne svoj ritam igre i iskoristi prednost domaćeg terena.

Crveno-crni žele nastaviti borbu za vrh prvenstvene tabele, a podrška navijača mogla bi biti važan faktor u susretu protiv Kaknja.