Rukometaši Slobode u subotu dočekuju Sanu 7

Rukometaši Slobode u subotu, 10. oktobra, od 19:30 sati u maloj dvorani Mejdana u Tuzli dočekuju ekipu Sana 7 iz Sanskog Mosta, u utakmici četvrtog kola Prve lige Federacije BiH, grupa Sjever.

Tuzlanski rukometaši odlično su otvorili novu sezonu i nakon tri odigrana kola imaju maksimalnih šest bodova. Sloboda je trenutno vodeća ekipa prvenstva, sa sve tri ostvarene pobjede i gol-razlikom plus 44.

U prethodnom kolu crveno-crni su na gostovanju ubjedljivo savladali Donji Vakuf rezultatom 44:15, čime su potvrdili dobru formu na početku takmičenja.

Za razliku od domaćina, Sana 7 nije najbolje otvorila sezonu. Ekipa iz Sanskog Mosta nakon tri kola zauzima 11. mjesto na tabeli, bez osvojenih bodova.

U posljednjem prvenstvenom susretu poražena je od Borca iz Travnika rezultatom 35:30.

Sloboda će pred domaćim navijačima pokušati ostvariti četvrtu uzastopnu pobjedu i zadržati lidersku poziciju u prvenstvu. Tuzlaci imaju dva boda više od drugoplasiranog Čelik Juniora, koji je odigrao utakmicu manje.

Susret Slobode i Sane 7 igra se u subotu od 19:30 sati u maloj dvorani SKPC Mejdan.

Iz tuzlanskog kluba obavijestili su navijače da će ulaz u dvoranu biti omogućen s bočne strane Mejdana, od ŽTO-a.