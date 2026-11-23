TKT Fest 2026 i drugi TKT Festić donose Tuzli gotovo tri sedmice pozorišnog programa namijenjenog svim generacijama. Od 29. novembra do 19. decembra na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla bit će održani 24. Dani akademskog teatra i drugi Teatarski festival za djecu, u organizaciji Teatra Kabare Tuzla.

Dva festivala okupit će pozorišne umjetnike, mlade teatarske stvaraoce i publiku različitih generacija, uz predstave koje donose savremene umjetničke priče, kreativnost i dječiju maštu.

Iz Teatra Kabare Tuzla najavljuju bogat festivalski period, tokom kojeg će Kamena scena Doma mladih biti mjesto susreta umjetnosti, igre i novih teatarskih glasova.

TKT Fest 2026 i Festić na Kamernoj sceni Doma mladih

Ovogodišnje izdanje Dana akademskog teatra održava se 24. put, čime se nastavlja višegodišnja tradicija ovog pozorišnog festivala u Tuzli.

Istovremeno će biti organizovan i drugi TKT Festić, festival posvećen najmlađoj publici, s ciljem približavanja pozorišne umjetnosti djeci kroz zanimljive predstave i scenske priče.

Organizatori ističu da oba festivala povezuje ljubav prema teatru, ali i želja da se publici ponude različiti sadržaji, od predstava za odrasle do programa namijenjenih djeci.

Gdje kupiti ulaznice za predstave?

Ulaznice za predstave u okviru TKT Festa 2026 i TKT Festića mogu se kupiti u CD MIDO SHOP-u na Korzu u Tuzli.

Dodatne informacije o festivalskom programu i ulaznicama dostupne su putem telefona 061 191 321, kao i na zvaničnoj stranici www.teatarkabaretuzla.ba.

Festivalski program trajat će do 19. decembra, a sve predstave bit će izvedene na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla.