Dan Fibonaccijevog niza obilježava se danas, 23. novembra, u čast jednog od najpoznatijih matematičkih obrazaca koji se može prepoznati i u prirodi. Iako na prvi pogled djeluje kao običan niz brojeva, iza njega se krije matematičko pravilo koje se koristi u nauci, informatici, arhitekturi i umjetnosti.

Datum obilježavanja nije odabran slučajno. Kada se 23. novembar napiše prema američkom načinu označavanja datuma, dobije se 11/23, odnosno brojevi 1, 1, 2 i 3, koji predstavljaju početak Fibonaccijevog niza.

Riječ je o matematičkom nizu u kojem svaki naredni broj nastaje sabiranjem prethodna dva. Tako se dobija niz 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 i tako dalje.

Ko je bio Fibonacci i kako je nastao poznati niz?

Italijanski matematičar Leonardo iz Pise, poznatiji kao Fibonacci, živio je tokom 12. i 13. stoljeća. Njegovo ime ostalo je povezano s knjigom Liber Abaci, objavljenom 1202. godine, u kojoj je evropskoj publici približio indijsko-arapski sistem brojeva i matematičke metode računanja.

U knjizi je predstavio i zadatak o razmnožavanju zečeva. Pokušavajući matematički opisati povećanje njihovog broja pod određenim uslovima, prikazao je niz brojeva koji danas nosi njegovo ime.

Iako su slični matematički obrasci bili poznati u Indiji mnogo ranije, Fibonacci je imao značajnu ulogu u njihovom širenju evropskim matematičkim krugovima.

Dan Fibonaccijevog niza podsjeća na matematiku u prirodi

Posebno zanimljiv dio ove matematičke priče jeste povezanost Fibonaccijevog niza s prirodom. Brojevi iz niza mogu se prepoznati u rasporedu sjemenki suncokreta, spiralama šišarki i načinu rasta pojedinih biljaka.

Niz je povezan i sa zlatnim rezom, matematičkim omjerom čija vrijednost iznosi približno 1,618. Kako brojevi u nizu postaju veći, omjer dva uzastopna člana približava se toj vrijednosti.

Zlatni rez koristi se i u geometriji, dizajnu i umjetnosti, iako nije svaka spirala ili prirodna struktura primjer Fibonaccijevog pravila.

Dan Fibonaccijevog niza nije zvanični međunarodni dan Ujedinjenih nacija, nego neformalni datum posvećen popularizaciji matematike i podsjećanju na njen značaj u razumijevanju svijeta koji nas okružuje.