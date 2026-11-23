Zima u Tuzli ove godine donosi 24 dana prazničnog programa, koncerte svake večeri, rekordan broj prazničnih kućica i veliki javni doček Nove 2027. godine uz Severinu. Manifestacija će trajati od 18. decembra 2026. do 10. januara 2027. godine, a centralno mjesto održavanja ponovo će biti Trg slobode.

Prema najavi Grada Tuzle i Turističke zajednice grada Tuzle, ovogodišnje izdanje donosi najveći broj prazničnih kućica od početka održavanja manifestacije, kao i raznovrstan muzički program u kojem će učestvovati 37 izvođača.

Na Trgu slobode bit će postavljene ukupno 23 praznične kućice, od kojih će 18 biti namijenjeno ugostiteljskoj ponudi, dok će preostalih pet koristiti mali obrtnici za predstavljanje i prodaju svojih proizvoda.

Zima u Tuzli okuplja 37 izvođača tokom 24 večeri

Posebnu pažnju ove godine privlači muzički program koji će trajati tokom svih 24 večeri manifestacije.

Među 37 najavljenih izvođača njih 20 dolazi iz Tuzle, devet iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, šest iz Hrvatske te po jedan iz Srbije i Sjeverne Makedonije.

Organizatori su na ovaj način nastojali povezati domaću muzičku scenu s regionalnim izvođačima i ponuditi program različitih muzičkih žanrova.

Vrhunac manifestacije bit će javni doček Nove 2027. godine, kada će na Trgu slobode nastupiti regionalna muzička zvijezda Severina.

Praznični program za djecu i podrška lokalnoj privredi

Pored večernjih koncerata, tokom manifestacije bit će organizovani i sadržaji namijenjeni najmlađim posjetiocima. Dječiji zabavni program planiran je svakog vikenda na Trgu slobode i u Gradskom parku, a bit će održana i tradicionalna Dječija Nova godina.

Iz Grada Tuzle i Turističke zajednice ističu da manifestacija ima i značajnu ekonomsku ulogu, jer praznični program stvara dodatne poslovne prilike za ugostitelje, obrtnike, trgovce, hotelijere, privatne iznajmljivače smještaja i taksi prijevoznike.

Očekuje se da će koncerti i prateći sadržaji privući posjetioce iz Tuzlanskog kantona, drugih dijelova Bosne i Hercegovine i regije, što bi moglo doprinijeti većem prometu u lokalnim ugostiteljskim i uslužnim djelatnostima.

Manifestaciju „Zima u Tuzli“ organizuju Grad Tuzla i Turistička zajednica grada Tuzle, a program će trajati do 10. januara 2027. godine.