Jesenji sajam u Tuzli danas na Trgu slobode: Domaći proizvodi iz više gradova BiH

Ali Huremović
Jesenji sajam u Tuzli danas na Trgu slobode: Domaći proizvodi iz više gradova BiH

Jesenji sajam u Tuzli pod nazivom „Radom do zdravlja“ održava se danas na Trgu slobode, gdje će posjetioci od 9 do 17 sati imati priliku kupiti domaće proizvode žena iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Riječ je o devetom izdanju tradicionalne manifestacije koju organizuje Udruženje „Snaga žene“ iz Tuzle.

Na sajmu učestvuju članice Udruženja iz Tuzle, Srebrenice, Potočara, Vareša, Zavidovića, Goražda, Brčkog, Diviča, Osmaka i Trnova, koje će predstaviti proizvode nastale njihovim radom.

Manifestacija je prodajnog karaktera, što znači da će građani imati priliku direktno kupiti izložene proizvode i na taj način podržati rad žena koje se bave domaćom proizvodnjom.

Jesenji sajam u Tuzli promoviše rad i proizvode žena

Tradicionalni sajam „Radom do zdravlja“ okuplja žene iz različitih lokalnih zajednica, pružajući im prostor da predstave svoj rad, razmijene iskustva i ostvare direktan kontakt s kupcima.

Poseban značaj manifestacije ogleda se u podršci ekonomskom osnaživanju žena i promociji domaće proizvodnje.

Organizatori iz Udruženja „Snaga žene“ pozvali su građane da posjete Trg slobode, upoznaju izlagačice i podrže njihov rad kupovinom domaćih proizvoda.

Deveti jesenji sajam „Radom do zdravlja“ otvoren je danas do 17 sati na Trgu slobode u Tuzli.

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