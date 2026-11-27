Nulta tolerancija na nasilje i uznemiravanje u fokusu je nove kampanje Grada Tuzle, čiji je cilj građanima približiti načine prepoznavanja i prijavljivanja nasilja, ali i upoznati ih s dostupnim mehanizmima zaštite.

Kampanja pod nazivom „Nulta tolerancija. Zajednička odgovornost“ pokrenuta je povodom međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, a trajat će do 10. decembra.

Kako prepoznati nasilje i kome se obratiti?

Tokom kampanje Grad Tuzla će putem svojih zvaničnih kanala objaviti sedam edukativnih sadržaja namijenjenih građanima i zaposlenima.

Posebna pažnja bit će posvećena prepoznavanju različitih oblika nasilja i uznemiravanja, mogućnostima njihovog sigurnog prijavljivanja, kao i pravima i mehanizmima zaštite koji su građanima na raspolaganju.

Građani će tako imati priliku dobiti informacije koje im mogu pomoći da prepoznaju neprihvatljivo ponašanje i saznaju kako postupiti ukoliko se s njim susretnu.

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Nulta tolerancija podrazumijeva i odgovornost zaposlenih

Grad Tuzla već je usvojio odluku kojom je definisana politika nulte tolerancije prema seksualnom uznemiravanju i uznemiravanju na osnovu spola.

Imenovan je i savjetnik za prevenciju uznemiravanja, usvojen pravilnik kojim se uređuje zaštita od diskriminacije te utvrđen postupak rješavanja pritužbi građana.

Iz Gradske uprave ističu da nulta tolerancija podrazumijeva primjenu konkretnih pravila, dostupnost kanala za prijavljivanje neprihvatljivog ponašanja i odgovornost svih zaposlenih.

Kampanja je dio aktivnosti koje Grad Tuzla, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), provodi s ciljem sticanja Pečata rodne ravnopravnosti.

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