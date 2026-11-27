Dodjela stipendija studentima povratnicima koji studiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine bit će ozvaničena danas potpisivanjem ugovora u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.

Ugovore će s odabranim korisnicima potpisati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, a potpisivanje je zakazano za 13 sati u Plavoj sali BKC-a Tuzla.

Riječ je o korisnicima odabranim po ponovljenom javnom pozivu za dodjelu grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“.

Dodjela stipendija namijenjena je uspješnim redovnim studentima s područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske koji se školuju na području Federacije BiH.