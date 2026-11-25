Dom penzionera Tuzla još nije dokazao ispunjenost svih propisanih uslova za rad, posebno kada je riječ o odgovarajućoj upotrebnoj dozvoli, kadrovskoj strukturi i potrebnoj dokumentaciji, navedeno je u informaciji koju je prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona.

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK do sada je podneseno 17 zahtjeva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova za smještaj starijih osoba. Za devet je utvrđeno da ne ispunjavaju propisane uslove.

Vlada je pozvala gradove i općine da, u okviru svojih nadležnosti, razmotre mogućnost bržeg rješavanja zahtjeva za izdavanje upotrebnih dozvola za objekte u kojima se pružaju usluge smještaja i zbrinjavanja starijih osoba, uz poštivanje zakonskih procedura.

Grad Tuzla treba intenzivirati aktivnosti na otklanjanju nedostataka

Kada je riječ o ustanovi Dom penzionera Tuzla, Vlada je istakla potrebu da Grad Tuzla, kao njen osnivač, u saradnji s ustanovom intenzivira aktivnosti na otklanjanju utvrđenih nedostataka.

Prioritet u tom procesu mora biti zaštita prava, zdravlja i sigurnosti korisnika.

Nadležnim ministarstvima i inspekcijskim organima naloženo je da nastave aktivnosti iz svojih nadležnosti, s posebnim naglaskom na inspekcijski nadzor, zdravstvenu zaštitu korisnika i provođenje mjera zaštite od požara u svim ustanovama za smještaj starijih osoba.

Gotovo 117.000 KM za opremanje dječije psihijatrije u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost i na aneks ugovora kojim se omogućava nastavak adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Za nabavku medicinske opreme na raspolaganju je još 116.683,56 KM. Planirana je nabavka respiratora, opreme za kiseoničku potporu, monitora vitalnih parametara, EKG uređaja i defibrilatora.

Vlada TK je 2023. godine za ovaj projekat osigurala ukupno 300.000 KM, od čega je do sada utrošeno 183.316,44 KM. Za nastavak realizacije projekta nisu potrebna nova budžetska izdvajanja.

Podrška slijepim i slabovidnim osobama

Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona odobreno je 10.000 KM za redovno funkcionisanje i nastavak izdavanja specijalnog zvučnog časopisa „Krug“, prilagođenog potrebama slijepih i slabovidnih osoba.