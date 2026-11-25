Vlada TK dala je saglasnost na tekst ugovora o poslovnoj saradnji sa UniCredit Bank d.d. Mostar, kojim će privrednim subjektima s područja Tuzlanskog kantona biti omogućeno korištenje 25,1 milion KM kreditnih sredstava bez troškova kamata.

Za subvencioniranje kamatne stope iz kantonalnog budžeta osiguran je milion KM, a privrednicima će biti dostupni pojedinačni krediti u iznosu do dva miliona KM, namijenjeni ulaganjima u stalna sredstva.

Ugovorena fiksna kamatna stopa iznosi 2,8 posto i bit će u cijelosti subvencionirana, dok banka neće naplaćivati troškove obrade kredita.

Rok otplate iznosit će od 36 do 48 mjeseci, uz poček od 12 mjeseci. Javni poziv za izbor korisnika banka će objaviti u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora.

Za zimsko održavanje regionalnih cesta 3,3 miliona KM

Vlada TK dala je saglasnost i na Operativni program zimskog održavanja regionalnih cesta za period od 15. novembra 2026. do 15. marta 2027. godine.

Programom je obuhvaćeno 335,12 kilometara regionalnih cesta, za čije je održavanje planirano 3,3 miliona KM.

Poslove će obavljati sedam ugovorenih izvođača, uz osiguranje potrebne mehanizacije, posipnog materijala i organizovanje zimske službe.

Planirane investicije vrijedne gotovo 330 miliona KM

Usvojen je i dopunjeni Program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period od 2026. do 2028. godine, koji obuhvata 172 projekta i projektne ideje.

Ukupna vrijednost 63 kandidovana projekta i 64 projekta čija je realizacija u toku iznosi 546,38 miliona KM. Za njihovu realizaciju u narednom trogodišnjem periodu, koji obuhvata i 2026. godinu, planirana su ulaganja od 329,81 milion KM.

Najveći broj kandidovanih projekata odnosi se na vodosnabdijevanje i sanitaciju. U ovoj oblasti evidentirano je 30 projekata vrijednih 166,83 miliona KM.

Značajna ulaganja planirana su i u zdravstvu, obrazovanju, saobraćajnoj infrastrukturi i energijskoj efikasnosti, dok je procijenjena vrijednost dodatnih 45 projektnih ideja 69,8 miliona KM.

Vlada TK produžila rok za sanaciju zgrade

Rok za izvođenje dodatnih radova na sanaciji i ojačanju zgrade Vlade Tuzlanskog kantona produžen je za 60 dana, odnosno do 31. marta 2027. godine.

Tokom izvođenja radova utvrđena su odstupanja između projektne dokumentacije i stvarnog stanja konstrukcije objekta, zbog čega je potrebno prilagoditi pojedina tehnička rješenja.

Vlada je upoznata i s realizacijom Programa subvencija za aviosaobraćaj na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Od aprila do juna ove godine na subvencioniranim aviolinijama evidentiran je 53.501 dolazeći putnik, dok je za subvencije i prateće troškove obračunato 631.823,91 KM.