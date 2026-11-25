16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i djevojčicama ove godine bit će obilježeno pod sloganom „Ujedinimo se protiv nasilja nad ženama i djevojčicama: Osigurajmo pravdu, zaštitimo žrtve, okončajmo nekažnjivost“. Globalna kampanja počinje danas a u njenom središtu bit će pitanje koliko su žene i djevojčice koje su preživjele nasilje zaista zaštićene i mogu li računati na pravdu.

Kampanja, koja traje do 10. decembra, ove godine stavlja akcenat na odgovornost počinilaca, efikasnost pravosudnih institucija i dostupnost podrške žrtvama nasilja. Ujedinjene nacije upozoravaju da zakoni nisu dovoljni ako žene nemaju siguran način prijavljivanja nasilja, odgovarajuću zaštitu i pristup pravdi.

Za Bosnu i Hercegovinu ovogodišnja tema ima poseban značaj. Nešto više od godinu dana nakon izmjena krivičnog zakonodavstva u Federaciji BiH, kojima je femicid prepoznat kao posebno krivično djelo, izrečena je i prva presuda na osnovu novih zakonskih odredbi. Istovremeno, sudski postupak zbog seksualnog iskorištavanja maloljetnica u Tuzlanskom kantonu i donošenje novih protokola o zaštiti žrtava otvaraju pitanje koliko su zakonske promjene zaista unaprijedile sigurnost žena i djevojčica.

16 dana aktivizma u znaku pravde i odgovornosti institucija

Ovogodišnja kampanja pomjera fokus s podizanja svijesti o nasilju na konkretne obaveze institucija koje su dužne zaštititi žene i djevojčice. Posebno se naglašava potreba za efikasnim istragama, procesuiranjem počinilaca, dostupnom pravnom i psihološkom pomoći te sprečavanjem ponovnog traumatiziranja žrtava tokom postupaka.

Prema podacima UN Women, svaka treća žena u svijetu tokom života doživi fizičko ili seksualno nasilje. Mnoge žene istovremeno se suočavaju s preprekama pri prijavljivanju nasilja, strahom od odmazde, ekonomskom zavisnošću i nedovoljnom institucionalnom podrškom. Dodatni problem predstavlja smanjenje finansiranja organizacija koje pružaju pomoć žrtvama, zbog čega pristup pravnoj zaštiti, sigurnom smještaju i psihosocijalnoj podršci može postati još teži. Posebno su ugrožene žene u ruralnim područjima, kao i one koje su izložene višestrukim oblicima diskriminacije.

Za razliku od prošlogodišnje kampanje, koja je bila usmjerena na digitalno nasilje, ovogodišnjih 16 dana aktivizma otvara šire pitanje odgovornosti sistema, od prve prijave nasilja do konačne sudske odluke. U središtu više nije samo pitanje prepoznavanja nasilja, nego i toga šta institucije poduzimaju nakon što za njega saznaju.

Godinu dana od zakonskih izmjena: Strožije kazne nisu dovoljne ako zaštita izostane

Izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH, koje su na snazi od 9. augusta 2025. godine, predstavljaju važan pomak u pravnoj zaštiti žena. Femicid je prvi put prepoznat kao posebno krivično djelo pod nazivom „Teško ubistvo ženske osobe“, za koje je propisana kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora.

Pooštrene su i kazne za nasilje u porodici i teške tjelesne povrede, a zakon dodatno prepoznaje određene oblike nasilja počinjene putem informaciono-komunikacijskih tehnologija. Predviđeno je i kažnjavanje kršenja zabrane približavanja izrečene sigurnosnom mjerom, čime se nastoji ojačati zaštita osoba izloženih nasilju.

Uz izmjene krivičnog zakonodavstva, Federacija BiH dobila je i novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, kojim su dodatno uređene zaštitne mjere, procjena rizika i obaveze nadležnih institucija.

Time je uspostavljen snažniji pravni okvir, ali njegova stvarna vrijednost ne može se mjeriti samo brojem usvojenih odredbi i visinom zaprijećenih kazni.

Jer, koliko god stroga bila kazna za femicid, ona dolazi prekasno za ženu čiji život nije sačuvan.

Zbog toga se, više od godinu dana nakon stupanja na snagu zakonskih izmjena, nameće pitanje koliko su one promijenile svakodnevno postupanje policije, tužilaštava, sudova i centara za socijalni rad. Prepoznaju li institucije na vrijeme prijetnje, proganjanje i kontrolirajuće ponašanje? Koliko brzo se reaguje na prijavu nasilja, provode li se zaštitne mjere dosljedno i ko snosi odgovornost kada izostane pravovremena reakcija?

Zakonske odredbe koje omogućavaju hitnije postupanje i snažniju zaštitu imaju smisla samo ako se zaista primjenjuju. Žena koja prijavi nasilje mora moći računati na to da će nadležni procijeniti rizik, poduzeti odgovarajuće mjere i pratiti njihovo provođenje. Ukoliko se prijave posmatraju izolovano, bez sagledavanja ranijih prijetnji i obrazaca nasilnog ponašanja, postoji opasnost da se ozbiljnost situacije prepozna tek nakon što nasilje eskalira.

Posebno je važno pitanje dostupnosti pomoći ženama koje žele napustiti nasilnog partnera. Prijava nasilja za žrtvu može značiti i gubitak ekonomske sigurnosti, stambenog prostora ili podrške porodice. Bez odgovarajućeg smještaja, psihološke i pravne pomoći te kontinuirane institucionalne zaštite, zakonske mogućnosti ne moraju značiti i stvarnu sigurnost.

Pitanje je i imaju li institucije dovoljno stručnog kadra, finansijskih sredstava i međusobne koordinacije da sve obaveze propisane novim zakonima zaista provedu. Zakonske izmjene podrazumijevaju dodatnu odgovornost, ali i potrebu za kontinuiranom edukacijom policijskih službenika, pravosudnih institucija, zdravstvenih radnika i zaposlenih u sistemu socijalne zaštite.

Odgovor na rodno zasnovano nasilje zato ne može završiti pooštravanjem kazni. Potrebni su dosljedna primjena zakona, dovoljno sredstava za službe podrške, bolja koordinacija institucija i jasna odgovornost za propuste.

Institucionalna zaštita ne smije zavisiti od toga koliko će slučaj privući pažnju javnosti, niti smije početi tek kada nasilje završi tragedijom.

Upravo na tu razliku između zakonskih rješenja i njihove primjene upozorava ovogodišnja kampanja. Njena poruka da se moraju osigurati pravda, zaštita žrtava i okončati nekažnjivost odnosi se i na obavezu sistema da reaguje prije nego što bude prekasno.

Ubistvo Aldine Jahić: Prva presuda za femicid prema novom zakonu

Samo nekoliko dana prije početka ovogodišnje kampanje, Kantonalni sud u Mostaru izrekao je prvu presudu u predmetu u kojem je primijenjena nova zakonska odredba o teškom ubistvu ženske osobe.

Anis Kalajdžić je 6. novembra prvostepeno osuđen na jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora zbog ubistva Aldine Jahić, nedozvoljenog nabavljanja i držanja oružja te produženog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti. Riječ je o najstrožijoj jedinstvenoj kazni dugotrajnog zatvora koja se može izreći prema relevantnim odredbama Krivičnog zakona Federacije BiH.

Aldina Jahić, 32-godišnjakinja porijeklom iz Kalesije, ubijena je 16. novembra 2025. godine u Mostaru. Prema navodima tužilaštva iznesenim tokom sudskog postupka, ubistvu su prethodili višemjesečne prijetnje, praćenje, uznemiravanje i fizičko nasilje.

Presuda još nije pravosnažna i na nju je moguće uložiti žalbu.

Izricanje prve presude za femicid prema novom zakonu predstavlja važan trenutak za pravosuđe u Federaciji BiH. Međutim, njena važnost ne smije zasjeniti pitanje prevencije. Kazna izrečena nakon ubistva ne može nadomjestiti izgubljeni život, zbog čega zaštita žena mora početi mnogo prije nego što nasilje dostigne svoj najteži oblik.

Slučaj Aldine Jahić dodatno ukazuje na potrebu ozbiljnog prepoznavanja obrazaca nasilja koji prethode femicidu. Prijetnje, proganjanje i uznemiravanje ne smiju biti posmatrani kao bezazleni partnerski sukobi, nego kao mogući pokazatelji eskalacije nasilja koji zahtijevaju pravovremenu procjenu rizika i odgovarajuće postupanje nadležnih institucija.

Prva presuda pokazuje da se nova zakonska odredba može primijeniti u sudskoj praksi. Ono što tek treba pokazati jeste može li sistem jednako odlučno djelovati i prije počinjenja najtežih krivičnih djela.

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Seksualno iskorištavanje djevojčica u TK: Koliko je snažan odgovor pravosuđa?

Pitanje institucionalne odgovornosti posebno je izraženo i u Tuzlanskom kantonu, gdje se vodi sudski postupak zbog trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja dvije maloljetne djevojčice. Među prvobitno 12 optuženih nalazi se i sedam policijskih službenika Uprave policije MUP-a TK, što otvara dodatna pitanja o odgovornosti osoba koje bi, u okviru svojih službenih dužnosti, trebale štititi građane.

Krajem oktobra izrečena je prva prvostepena presuda u ovom predmetu. Nedim Avdić osuđen je na godinu zatvora nakon što je s Kantonalnim tužilaštvom TK zaključio sporazum o priznanju krivnje za produženo krivično djelo trgovine ljudima povezano sa seksualnim iskorištavanjem dvije djevojčice.

Prema presudi Kantonalnog suda u Tuzli, Avdić je proglašen krivim za seksualno iskorištavanje maloljetnih žrtava trgovine ljudima u periodu od sredine 2024. do jula 2025. godine. Sud mu je 29. oktobra izrekao jednogodišnju zatvorsku kaznu, a nakon izricanja presude ukinut mu je pritvor i pušten je na slobodu.

Presuda nije pravosnažna, a postupak protiv preostalih optuženih se nastavlja. Njihova krivična odgovornost tek treba biti utvrđena u sudskom postupku.

Iako je odluka donesena u okviru zakonom predviđenog postupka, jednogodišnja zatvorska kazna za krivično djelo povezano sa seksualnim iskorištavanjem djece otvara opravdanu raspravu o razmjernosti kazni i njihovom odvraćajućem učinku. Posebno se nameće pitanje kakvu poruku takav ishod šalje žrtvama koje trebaju imati povjerenje da će ih institucije zaštititi i da će počinioci odgovarati za svoja djela.

Dodatnu težinu ovom predmetu daje činjenica da su među optuženima policijski službenici. Njihova eventualna krivična odgovornost predmet je postupka koji je u toku, ali sam slučaj otvara pitanje mehanizama kontrole unutar institucija, pravovremenog prepoznavanja seksualnog iskorištavanja djece i zaštite maloljetnih žrtava.

Odgovornost sistema ne završava izricanjem sudske presude. Ona podrazumijeva i sigurnost djevojčica, zaštitu njihovog identiteta, dostupnost stručne pomoći i sprečavanje dodatne traumatizacije tokom postupka.

Upravo se na takvim slučajevima pokazuje koliko je velika razlika između formalno uspostavljenih mehanizama zaštite i njihove primjene u stvarnom životu.

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Tuzlanski kanton dobio Protokol o postupanju u slučajevima silovanja

U Tuzlanskom kantonu prošle sedmice napravljen je novi korak u uspostavljanju koordinisanog institucionalnog odgovora na seksualno nasilje. U Kriznom centru pri Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla, 4. novembra potpisan je Protokol o postupanju u slučajevima silovanja.

Dokument je potpisalo šest institucija i organizacija: Kantonalno tužilaštvo TK, Uprava policije MUP-a TK, Ministarstvo zdravstva TK, Ministarstvo za rad, socijalnu zaštitu i povratak TK, UKC Tuzla i Udruženje građana „Vive Žene“.

Protokol predviđa koordinisano postupanje zdravstvenog, policijskog, pravosudnog i sistema socijalne zaštite kako bi osobe koje su preživjele seksualno nasilje pravovremeno dobile medicinsku, psihološku, socijalnu i pravnu pomoć.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti dostojanstva i privatnosti žrtava te sprečavanju sekundarne viktimizacije tokom medicinskih pregleda, davanja izjava i provođenja istražnih postupaka.

Potpisivanje dokumenta predstavlja važan korak, ali će njegov značaj zavisiti od toga kako će se dogovorene procedure provoditi u praksi.

Žrtve seksualnog nasilja ne bi smjele biti prepuštene samostalnom snalaženju između institucija, ponavljanju traumatičnih iskustava niti dugotrajnom čekanju na pomoć.

Uspostavljanje protokola zato mora pratiti kontinuirana edukacija stručnog osoblja, međusobna razmjena informacija u skladu sa zakonom i praćenje postupanja institucija. Tek njegova dosljedna primjena može pokazati da je potpisivanje dokumenta donijelo konkretnu promjenu za osobe kojima je zaštita potrebna.

Posebno je važno da se sistem podrške ne zaustavi na prvoj intervenciji. Osobama koje su preživjele seksualno nasilje potrebna je i dugoročna psihološka, zdravstvena i socijalna podrška, kao i sigurnost tokom pravosudnog postupka.

Zakoni su promijenjeni, ali koliko je sigurnost žena i djevojčica stvarno unaprijeđena?

Ovogodišnja kampanja 16 dana aktivizma počinje 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Njena centralna poruka o pravdi, zaštiti žrtava i okončanju nekažnjivosti za Bosnu i Hercegovinu dolazi u trenutku kada su napravljeni značajni zakonski pomaci, ali se njihova djelotvornost tek mora potvrditi u praksi.

Uvođenje femicida kao posebnog krivičnog djela, prva presuda prema novim zakonskim odredbama, sudski postupak zbog seksualnog iskorištavanja djevojčica u Tuzlanskom kantonu i novi protokol o postupanju u slučajevima silovanja otvaraju isto pitanje: koliko su institucije sposobne prepoznati nasilje, pravovremeno reagovati i pružiti stvarnu zaštitu onima kojima je potrebna?

Jer, uspjeh sistema ne može se mjeriti samo brojem usvojenih zakona, potpisanih protokola i izrečenih presuda. Njegova najvažnija mjera mora biti broj žena i djevojčica koje su dobile zaštitu prije nego što je nasilje eskaliralo.

Zato pitanje koje ovogodišnjih 16 dana aktivizma postavlja pred institucije u Bosni i Hercegovini nije samo koliko su spremne kazniti nasilje, nego koliko su sposobne spriječiti ga, zaštititi žrtve i osigurati odgovornost prije nego što novi slučaj ponovo uznemiri javnost.