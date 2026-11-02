Presuda Nedimu Avdiću, koji je zbog korištenja usluga žrtava trgovine ljudima osuđen na godinu dana zatvora, izazvala je veliki interes javnosti. Kantonalni sud u Tuzli danas je objavio dodatno obrazloženje prvostepene presude, pojašnjavajući zašto je prihvaćen sporazum o priznanju krivnje i zbog čega je Avdić pušten iz pritvora.

Iz Suda navode da je presuda donesena na osnovu sporazuma koji su optuženi i njegov branilac zaključili s Kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona. Tim sporazumom predložena je zatvorska kazna u trajanju od jedne godine.

Presuda Nedimu Avdiću donesena je na osnovu sporazuma s Tužilaštvom

Kantonalni sud u Tuzli pojasnio je da se Avdiću na teret stavlja produženo krivično djelo trgovine ljudima, odnosno korištenje usluga žrtava trgovine ljudima, za koje je Krivičnim zakonom Federacije BiH propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

U istom predmetu za ovo krivično djelo optuženo je još šest osoba, dok se preostalih pet optuženih tereti za teži oblik trgovine ljudima, koji obuhvata vrbovanje, prevoz i predavanje maloljetnih žrtava radi prostitucije i drugih oblika seksualnog iskorištavanja. Za to krivično djelo propisana je kazna zatvora od najmanje deset godina.

Nakon što je predloženo razmatranje sporazuma o priznanju krivnje, postupak protiv Avdića razdvojen je od postupka protiv ostalih 11 optuženih. Ročište na kojem je razmatran sporazum, kao i ročište za izricanje kazne, održani su 29. oktobra.

Sud je posebno naglasio da nema zakonsku mogućnost samostalno mijenjati kaznu dogovorenu sporazumom između optuženog i Tužilaštva.

„Sud nema mogućnost da mijenja uslove sporazuma koje su stranke postigle, već ima zakonsko ovlaštenje da sporazum u cjelosti prihvati ili odbaci“, navedeno je u saopćenju.

Zašto je Nedim Avdić pušten iz pritvora?

Prema obrazloženju Kantonalnog suda, prije prihvatanja sporazuma provjereno je da li je priznanje krivnje dato dobrovoljno i svjesno, da li postoji dovoljno dokaza o krivnji te da li optuženi razumije posljedice odricanja od prava na suđenje.

Sud je utvrdio da su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi, prihvatio sporazum i izrekao dogovorenu kaznu zatvora od jedne godine.

Istovremeno je doneseno rješenje o ukidanju pritvora, što je izazvalo dodatna pitanja javnosti.

Iz Suda pojašnjavaju da Avdić od lišenja slobode u pritvoru već proveo godinu dana, zbog čega je njegovo puštanje bilo zakonska obaveza.

Naglašavaju da pritvor nije kazna, nego mjera kojom se osigurava prisustvo optuženog i nesmetano vođenje krivičnog postupka.

Prvostepena presuda još nije dostavljena strankama

Iz Kantonalnog suda navode da presuda Nedimu Avdiću još nije pismeno izrađena niti dostavljena strankama u postupku. Zbog toga trenutno nisu u mogućnosti detaljnije obrazložiti sve okolnosti koje su uzete u obzir prilikom njenog donošenja.

Postupak protiv preostalih 11 optuženih nastavlja se pred Kantonalnim sudom u Tuzli, uz zakonska ograničenja u informisanju javnosti koja se odnose na zaštitu maloljetnih oštećenih osoba.