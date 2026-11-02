Dani Asima Horozića 2026: Dvije koncertne večeri u Lukavcu

Festival klasične muzike „Dani Asima Horozića 2026“ bit će održan 17. i 18. novembra u Centru za kulturu Lukavac, a četvrto izdanje ove manifestacije donosi nastupe dua CordAria i mladih muzičara iz Tuzle. Festival je posvećen očuvanju uspomene na Asima Horozića, jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih kompozitora, čije stvaralaštvo zauzima posebno mjesto u kulturnom naslijeđu ovog područja.

Organizator manifestacije je Centar za kulturu Lukavac, uz pokroviteljstvo Grada Lukavca. Ovogodišnji program obuhvata dvije koncertne večeri koje će biti održane u Cabaret Clubu, s početkom u 19:30 sati.

Dani Asima Horozića 2026 počinju koncertom dua CordAria

Prve festivalske večeri, u utorak, 17. novembra, publici će se predstaviti duo CordAria, koji čine magistri muzičke umjetnosti Azmir Halilović na harmonici i Džanin Zeković na gitari.

Njihov repertoar obuhvata različite muzičke žanrove, od klasične muzike i tanga do filmskih melodija, sevdaha i popularnih kompozicija. Posebnost njihovih nastupa predstavljaju originalni i autorski aranžmani u kojima se prepliću zvukovi harmonike i gitare.

Publika će imati priliku čuti poznate kompozicije u drugačijem instrumentalnom izvođenju, uz spoj različitih muzičkih stilova i interpretacija.

Mladi muzičari iz Tuzle nastupaju druge večeri festivala

U srijedu, 18. novembra, festivalska scena bit će rezervisana za učenike Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ iz Tuzle. Njihov koncert počet će u 19:30 sati, a publici će predstaviti znanja i vještine koje razvijaju tokom muzičkog obrazovanja.

Nastup učenika ove škole ima i posebnu simboliku jer je Asim Horozić upravo u toj obrazovnoj ustanovi nakon rata radio kao profesor klavira i teorijskih predmeta.

Organizatori ističu da festival, osim očuvanja uspomene na velikog kompozitora, ima cilj pružiti prostor mladim umjetnicima i približiti klasičnu muziku široj publici.

Četvrti festival „Dani Asima Horozića 2026“ nastavlja tradiciju obilježavanja umjetničkog naslijeđa kompozitora čija su djela ostavila značajan trag u bosanskohercegovačkoj muzici.

Oba koncerta bit će održana u Cabaret Clubu Centra za kulturu Lukavac, pod pokroviteljstvom Grada Lukavca.