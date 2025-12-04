Festival klasične muzike u čast Asima Horozića 4. i 5. decembra u Lukavcu

U organizaciji Centra za kulturu Lukavac, ovog decembra biće održan treći Festival klasične muzike posvećen Asimu Horoziću, istaknutom kompozitoru čije je stvaralaštvo snažno obilježilo bosanskohercegovačku muzičku scenu. Festival, oblikovan u duhu klasične muzike i njegovog bezvremenskog zvuka, nastavlja tradiciju započetu prethodnih godina kroz programe „Dana Asima Horozića“.

Horozićev rad predstavlja važnu vezu između naslijeđa i savremenog muzičkog izraza, a njegovo pedagoško djelovanje ostavilo je dubok trag na generacije muzičara. Mnogi od njih bili su dio ranijih festivalskih programa, potvrđujući koliko je njegov doprinos trajan i inspirativan.

Ovogodišnji dvodnevni program donosi spoj mladosti i vrhunske umjetnosti. Prvog dana nastupit će učenici Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ iz Tuzle, čime se mladim talentima pruža prilika da predstave svoj rad. Ovaj koncert ujedno označava početak nove saradnje između škole i Centra za kulturu Lukavac, s namjerom da se dodatno afirmiše prostor u kojem se njeguje i promoviše domaće stvaralaštvo.

Drugog dana publika će imati priliku slušati premijerni nastup Gudačkog kvarteta Muzičke akademije u Sarajevu „Strings Attached Sinfonietta“. Njihove interpretacije, ujedno precizne i izrazito emotivne, potvrđuju važnost umjetničke muzike kao vitalnog dijela kulturnog života u Bosni i Hercegovini.

Festival posvećen Asimu Horoziću danas predstavlja prepoznatljiv kulturni događaj Lukavca, manifestaciju koja čuva sjećanje na velikog kompozitora, ali i otvara prostor novim generacijama da nastave njegov stvaralački put.

Program će biti održan 4. i 5. decembra u Cabaret Clubu Centra za kulturu Lukavac, pod pokroviteljstvom Grada Lukavac.