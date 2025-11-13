Šahovski turnir za djecu u Centru za kulturu Lukavac

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u subotu 22. novembra 2025. godine u Holu Centra za kulturu Lukavac biće održan dječiji šahovski turnir za učesnike uzrasta od 4 do 14 godina.

Takmičenje je podijeljeno u tri uzrasne kategorije, i to za djecu rođenu 2011, 2012. i 2013. godine, zatim 2014, 2015. i 2016. godište, te za najmlađu grupu – učesnike rođene 2017. godine i mlađe.

Prijave za turnir otvorene su do 20. novembra 2025. godine, a broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu prijaviti isključivo slanjem poruke na Viber broj 060 30 20 728, uz navođenje imena i prezimena učesnika, godišta i napomene „Prijava za šahovski turnir“.

Turnir je otvoren za svu djecu koja žele provesti dan u duhu igre, druženja i obilježavanja jednog od najvažnijih državnih praznika.