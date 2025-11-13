Šahovski turnir za djecu u Centru za kulturu Lukavac

Ali Huremović

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u subotu 22. novembra 2025. godine u Holu Centra za kulturu Lukavac biće održan dječiji šahovski turnir za učesnike uzrasta od 4 do 14 godina.

Takmičenje je podijeljeno u tri uzrasne kategorije, i to za djecu rođenu 2011, 2012. i 2013. godine, zatim 2014, 2015. i 2016. godište, te za najmlađu grupu – učesnike rođene 2017. godine i mlađe.

Prijave za turnir otvorene su do 20. novembra 2025. godine, a broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu prijaviti isključivo slanjem poruke na Viber broj 060 30 20 728, uz navođenje imena i prezimena učesnika, godišta i napomene „Prijava za šahovski turnir“.

Turnir je otvoren za svu djecu koja žele provesti dan u duhu igre, druženja i obilježavanja jednog od najvažnijih državnih praznika.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Besplatna šahovska sekcija za djecu i mlade u Lukavcu

Istaknuto

Promocija nove knjige dr. Amre Imširagić u Lukavcu

Istaknuto

Humanitarno folklorno veče u Lukavcu za pomoć Emini Hodžić

Istaknuto

U Lukavcu promovisan „Rječnik tešanjskoga kraja“

Magazin

Izbor za Fotomodela TK 2025 – Večer ljepote, talenta i inspiracije...

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Ambasador Njemačke razgovarao s čelnicima pravosuđa BiH

BiH

Zakon o airsoftu FBiH: Poslanica Halilović traži jedinstvena pravila za cijelu Federaciju

Istaknuto

Konkurs za stipendiranje učenika i studenata sa invaliditetom u TK

BiH

Potvrđena presuda Zdravku Čvoriću za ratni zločin počinjen u Zvorniku

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]