Besplatna šahovska sekcija za djecu i mlade u Lukavcu

U Centru za zdravo i kreativno odrastanje uskoro počinje besplatna šahovska sekcija namijenjena djeci i mladima uzrasta od 4 do 14 godina.

Pod stručnim vođstvom profesora Mirnesa Sulejmanovića, te uz podršku iskusnih šahista Fahrudina Beganovića, Nermina Okičića i Damira Mahovkića, polaznici će kroz igru, zabavu i druženje razvijati logičko razmišljanje, koncentraciju i strpljenje. Cilj ove sekcije je da mališani na zanimljiv i kreativan način otkriju svijet šaha, koji osim sportskog takmičenja, podstiče i razvoj mentalnih sposobnosti.

Zainteresovani roditelji mogu prijaviti djecu putem Vibera, slanjem poruke s podacima (ime i prezime, godište i broj telefona) na broj 060 30 20 728 uz napomenu „Prijava na šahovsku sekciju“.

