Promocija nove knjige dr. Amre Imširagić u Lukavcu

Koliko glasova živi u tvojoj glavi i koji je tvoj? Koliko puta si izgovorio rečenice koje zapravo nisu tvoje, već odjeci tuđih uvjerenja i očekivanja? Nova knjiga autorice dr. sci. Amre Imširagić ne traži odgovore na ta pitanja, nego vraća ono najvažnije – tvoj autentični glas.

Motivaciona knjiga „S kim živiš u svojoj glavi“ poziva čitatelja da se zaustavi, posluša sebe i razmisli – ko to zaista govori u moje ime? Ovo djelo predstavlja putovanje prema sopstvenoj autentičnosti, hrabrosti i slobodi da napokon živiš svoj život, oslobođen tuđih glasova i nametnutih očekivanja.

Autorka, dr. Amra Imširagić, rođena je u Tuzli, gdje je i stekla zvanje diplomirani defektolog surdoaudiolog. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na odsjeku Socijalni rad, a 2014. godine je odbranom doktorske disertacije „Vršnjačko nasilje i njegove posljedice po djecu s posebnim potrebama“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci stekla zvanje doktora pedagoških nauka.

Promocija knjige „S kim živiš u svojoj glavi“ biće održana u četvrtak, 16. oktobra u 18:00 sati u Sali biblioteke Centra za kulturu Lukavac. Riječ je o događaju koji nadahnjuje i podstiče introspekciju, otvarajući prostor za razgovor o samospoznaji i ličnom razvoju.

Svi zainteresovani pozvani su da prisustvuju i zajedno s autoricom potraže svoj put do unutrašnjeg mira i snage koja dolazi iz prepoznavanja sopstvenog glasa.