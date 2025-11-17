Promocija knjige „Ja sam Alen“ u Lukavcu

Udruženje žena „Srce i duša“ Prokosovići, u saradnji sa Gradom Lukavac i Centrom za kulturu Lukavac, organizuje promociju potresne knjige „Ja sam Alen“ u subotu, 22. novembra, s početkom u 18 sati.

Knjiga donosi istinitu ispovijest Alena Muhića, dječaka rođenog iz čina ratnog silovanja i ostavljenog odmah po rođenju. Kroz svoju priču, Muhić progovara o traumi, potrazi za identitetom i izuzetnoj hrabrosti s kojom je izgradio svoj život, a njegova ispovijest godinama snažno odjekuje u javnosti.

Organizatori pozivaju građane da prisustvuju ovom važnom i emotivnom događaju, ističući da je riječ o promociji koja otvara prostor za razgovor o bolnim iskustvima, empatiji i podršci žrtvama ratnih stradanja. Promocija će biti održana u Centru za kulturu Lukavac.