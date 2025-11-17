Promocija knjige „Ja sam Alen“ u Lukavcu

Ali Huremović
Promocija knjige „Ja sam Alen“ u Lukavcu

Udruženje žena „Srce i duša“ Prokosovići, u saradnji sa Gradom Lukavac i Centrom za kulturu Lukavac, organizuje promociju potresne knjige „Ja sam Alen“ u subotu, 22. novembra, s početkom u 18 sati.

Knjiga donosi istinitu ispovijest Alena Muhića, dječaka rođenog iz čina ratnog silovanja i ostavljenog odmah po rođenju. Kroz svoju priču, Muhić progovara o traumi, potrazi za identitetom i izuzetnoj hrabrosti s kojom je izgradio svoj život, a njegova ispovijest godinama snažno odjekuje u javnosti.

Organizatori pozivaju građane da prisustvuju ovom važnom i emotivnom događaju, ističući da je riječ o promociji koja otvara prostor za razgovor o bolnim iskustvima, empatiji i podršci žrtvama ratnih stradanja. Promocija će biti održana u Centru za kulturu Lukavac.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Šahovski turnir za djecu u Centru za kulturu Lukavac

Istaknuto

Besplatna šahovska sekcija za djecu i mlade u Lukavcu

Istaknuto

Promocija drugog dijela knjige “Bio u Tuzli” Sulejmana Mulića Šulca u...

Istaknuto

Promocija nove knjige dr. Amre Imširagić u Lukavcu

Tuzla i TK

U BKC-u Tuzla promovisana knjiga „Put do 7. oktobra“ norveškog autora...

Istaknuto

Humanitarno folklorno veče u Lukavcu za pomoć Emini Hodžić

BiH

FBiH: 3,85 miliona KM za usluge ranjivim kategorijama stanovništva u Federaciji BiH

BiH

Zaustavljena stara praksa, zaštita ličnih podataka građana BiH ulazi u novu fazu

Politika

Femicid u Mostaru potresao javnost, Lejla Vuković traži hitnu reakciju institucija

BiH

Otvoreno prvenstvo BiH: Kenan Dračić isplivao novi državni rekord

BiH

Nema više preko granice sa neplaćenom kaznom, novi sistem u funkciji

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]