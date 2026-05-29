U Tuzli promocija knjige “Zvornik 1992–1995: Genocid na kapiji Bosne”

U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli 4. juna 2026. godine, s početkom u 18 sati, bit će održana promocija dvotomnog naučnog djela “Zvornik 1992–1995: Genocid na kapiji Bosne“ autora dr. sc. Muamera Džananovića i dr. sc. Elvedina Mulagića.

Riječ je o obimnom naučnoistraživačkom djelu koje na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području općine Zvornik tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Knjiga je nedavno objavljena u izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Organizatori promocije su Univerzitet u Tuzli, Regionalni odbori Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Tuzla i Zvornik te Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

O knjizi će govoriti akademik Mirko Pejanović, potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, prof. dr. Amir Karić, rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Elmir Jahić, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i direktor Medical Instituta Bayer, te prof. dr. Sead Selimović, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Prisutnima će se obratiti i autori knjige dr. Muamer Džananović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, i dr. Elvedin Mulagić, saradnik Instituta. Promociju će moderirati Erda Redžepagić, profesorica historije i urednica Obrazovno-dokumentarnog programa RTV TK.

Knjiga predstavlja rezultat desetogodišnjeg empirijskog naučnoistraživačkog projekta zasnovanog na obimnoj arhivskoj građi i više od 200 autentičnih terenskih videointervjua sa žrtvama i svjedocima, te nekoliko hiljada usmjerenih upitnika o ubijenim i prisilno nestalim žrtvama na prostoru Zvornika 1992–1995. godine. Djelo je objavljeno u dva toma, na ukupno 1.400 stranica, strukturirano u 15 poglavlja, s više od 4.500 fusnota i opsežnim prilozima koji obuhvataju sistematizirane popise žrtava, masovnih grobnica ekshumiranih na području Zvornika te drugu relevantnu dokumentacionu građu.

U istraživanju su detaljno analizirane političke, vojne i policijske strukture uključene u planiranje, rukovođenje i izvršenje zločina, uključujući institucije Srbije i Crne Gore, Državnu bezbjednost Srbije, Jugoslavensku narodnu armiju, “paravojne“ formacije, birokratski aparat „Srpske opštine Zvornik“ i druge aktere.

Poseban segment istraživanja posvećen je dokumentovanju ratnih zločina i utvrđivanju identiteta žrtava. U prilozima djela predstavljeni su osnovni biografski podaci i okolnosti ubistva ili nestanka ukupno 2.472 žrtve na području općine Zvornik u periodu 1992–1995, uključujući 392 Zvorničana ubijena u genocidu u Srebrenici i njenoj okolini.

Promocija u Tuzli predstavlja nastavak predstavljanja ovog značajnog naučnog djela javnosti, s ciljem doprinosa kulturi pamćenja, naučnom razumijevanju zločina i očuvanju historijskih činjenica.