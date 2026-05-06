U Tuzli danas promocija knjige o vjerskim službenicima Vakufskog povjerenstva

U okviru programa obilježavanja Dana džamija, danas će u Tuzli biti upriličena promocija knjige „Vjerski službenici Vakufskog povjerenstva u Tuzli sredinom XX stoljeća“, autora dr. Seada Seljubca.

Promocija će biti održana danas s početkom u 18:30 sati, u amfiteatru Centra za mlade Tušanj.

O knjizi će govoriti promotori dr. Šefko Sulejmanović, prof. dr. Izet Šabotić, dr. Ahmed Hatunić i autor dr. Sead Seljubac, dok će moderator promocije biti Esmir Hasanović.

Prisutnima će se obratiti i muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.

Organizatori promocije su Medžlis Islamske zajednice Tuzla, Muftijstvo tuzlansko, Institut za društvena i religijska istraživanja i Specijalna biblioteka „Behram-beg“.