U BKC-u Tuzla promovisana knjiga „Put do 7. oktobra“ norveškog autora Erika Skarea

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sinoć je bio domaćin jedne od značajnijih ovogodišnjih promocija knjiga u Tuzli, na kojoj je predstavljena knjige „Put do 7. oktobra“ norveškog autora Erika Skarea, u izdanju kuće Dialogos i suizdavaštvu JU BKC TK.

Promocija, kojoj je uz zvanice iz političkog i javnog života Tuzlanskog kantona prisustvovalo nekoliko stotina posjetitelja, bila je i poruka solidarnosti naroda ovog dijela Bosne i Hercegovine s narodom Palestine.

O knjizi su, uz autora, govorili prof. dr. sc. Vedad Gurda, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, te dr. Jahja Muhasilović s Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Moderator večeri bio je Zoran Blagojević, a voditelj programa Hazim Mujčinović.

Događaj je svojim prisustvom, na poziv Bosanskog kulturnog centra TK uveličao ambasador Države Palestine u BiH, NJ.E. Rezeq Namoora, koji se obratio prisutnima istaknuvši da palestinsko pitanje traje više od jednog vijeka.

– Napor koji je autor uložio u ovu knjigu zaslužuje poštovanje i on ona ima pravo na izražavanje svog mišljenja, ali ću podsjetiti da palestinsko pitanje nije počelo 7. oktobra 2023. godine, nego Balfourovom deklaracijom iz 1917 ( kojom je Velika Britanija najavila stvaranje „nacionalnog doma jevrejskog naroda u Palestini – op.a). To je preraslo u okupaciju naše domovine 1948. godine i katastrofu palestinskog naroda koja traje do danas – kazao je ambasador Namoora, zahvalivši građanima Bosne i Hercegovine na podršci Palestini u teškim vremenima.

Autor knjige Erik Skare naglasio je da njegovo djelo ne govori o samom napadu od 7. oktobra, nego o procesima koji su mu prethodili.

– Knjiga obuhvata period od 1928. godine do današnjih dana i temelji se na arhivskim istraživanjima Bliskog istoka, digitalnim izvorima i razgovorima s više od 4.000 osoba, uključujući vođe palestinskih pokreta. Iako akademska istraživanja rijetko imaju direktan utjecaj na političke procese, nadam se da ovo djelo može pomoći u boljem razumijevanju konteksta palestinskog sukoba – rekao je Skare.

Dr. Jahja Muhasilović je u svom izlaganju pojasnio da autor daje evolutivni pregled palestinskog političkog otpora i njegovog prelaska iz sekularnog u religijski okvir.

– Skare se bavi rastom palestinskih pokreta, od Palestinskog islamskog džihada do Hamasa, analizirajući kako je politički islam postao relevantan nakon Šestodnevnog rata i poraza arapskih režima. On zaključuje da su Izrael i velike sile aktivno doprinosile podjelama unutar palestinskog naroda, potičući političku fragmentaciju koja i danas ima teške posljedice – istakao je Muhasilović.

Prof. dr. Vedad Gurda upozorio je da ono čemu svjedočimo posljednje dvije godine u Gazi predstavlja grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

– Mnogi zločini imaju obilježja ratnih zločina protiv čovječnosti, a postoje i ozbiljne indicije da su neka djela poprimila obilježja genocida. Podsjetit ću da je Južnoafrička Republika zbog toga pokrenula postupak protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde, ali mi iz Bosne i Hercegovine bili smo svjedoci da međunarodna pravda spora i da ona djeluje naknadno kada su zločini već počinjeni – rekao je Gurda.

Knjiga „Put do 7. oktobra“ na više od 300 stranica donosi istraživački utemeljen prikaz nastanka i razvoja palestinskih pokreta, s posebnim fokusom na historijske okolnosti koje su dovele do događaja iz oktobra 2023. godine. Djelo je već ocijenjeno kao jedno od najznačajnijih u savremenoj političkoj literaturi o Palestini.

Ugledni stručnjaci dali su visoke ocjene ovoj knjizi. Dana El Kurd, autorica knjige Polarized and Demobilized: Legacies of Authoritarianism in Palestine, ističe da je riječ o „izuzetno detaljnom prikazu palestinskog islamizma kao političkog fenomena“ i „neprocjenjivom izvoru za sve koji se bave palestinskim pitanjem“. Khaled Al Hroub, autor knjige Hamas: Political Thought and Practice, naglašava da Skare „kombinira pronicljivu analizu s objektivnom procjenom, dajući doprinos historiografiji palestinskog pitanja“.

Marc Lynch, poznat po djelu The New Arab Wars, smatra da je ovo „duboko istražena knjiga koja pojašnjava složenost palestinskog islamizma i promjene koje su prethodile 7. oktobru“.

Prema mišljenju Ilana Pappea, autora knjige Deset mitova o Izraelu, Skareov rad je „detaljan pregled uloge islamizma u palestinskoj borbi za oslobođenje i obavezno štivo za razumijevanje historijskog i ideološkog konteksta“. A Mouin Rabbani, urednik časopisa Jadaliyya, ocjenjuje da knjiga „pruža ključni historijski i politički kontekst za razumijevanje transformacijske krize koja je izbila iz Pojasa Gaze 2023. godine“.

Nakon Tuzle knjiga će večeras, 8. oktobra 2025. godine biti promovisana i u Sarajevu.