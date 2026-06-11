Promocija romana „Voz za Moskvu“ Belme Sakić večeras u Lukavcu

Promocija romana „Voz za Moskvu“ autorice i kantautorice Belme Sakić bit će održana večeras u Lukavcu, u četvrtak 11. juna 2026. godine, s početkom u 18:00 sati.

Zbog najavljenih vremenskih neprilika, promocija neće biti održana u parku ispred Gradske vile Solvay, kako je ranije planirano, nego u Cabaret Clubu Centra za kulturu Lukavac.

Riječ je o drugoj knjizi Belme Sakić, koja se domaćoj publici ranije predstavila romanom „Ime mi je osveta“. Njeno novo djelo, „Voz za Moskvu“, predstavlja nastavak autorskog razvoja mlade umjetnice koja svoj izraz gradi kroz književnost, muziku i ličnu emotivnu poetiku.

„Voz za Moskvu“ kao novo poglavlje stvaralaštva

Belma Sakić pripada novoj generaciji autorica koje kroz svoj rad istražuju teme identiteta, ljubavi, unutrašnjih borbi i traganja za smislom. U njenom pisanju susreću se emotivna dubina, snažni karakteri i atmosfera koja čitatelja vodi između stvarnosti i intime.

O romanu će govoriti promotorica Muamera Planjac Osmanović, a posjetioci će imati priliku razgovarati sa autoricom o inspiraciji, nastanku knjige i motivima koji oblikuju njen književni izraz.

Centar za kulturu Lukavac, kao suorganizator događaja, pozvao je ljubitelje književnosti i umjetnosti da prisustvuju večeri posvećenoj pisanoj riječi i savremenom domaćem stvaralaštvu.