Interaktivna predstava „Čuvari prirode“ danas u Centru za kulturu Lukavac

Ali Huremović
Interaktivna predstava „Čuvari prirode“ danas u Centru za kulturu Lukavac

Interaktivna predstava „Čuvari prirode“ bit će izvedena danas, 9. decembra, u 18:00 sati na Velikoj sceni Centra za kulturu Lukavac, kao dio drugog dana Festivala pozorišta za djecu. Publika će imati priliku pogledati gostovanje putujućeg pozorišta Art Centar Ankata, koje donosi edukativnu i zabavnu priču o brizi za okoliš.

Predstava „Čuvari prirode“ namijenjena je najmlađim posjetiocima, a kroz igru, pjesmu i aktivno uključivanje publike djeca će pratiti hrabrog Izviđača u njegovoj misiji da spasi umornu i zagađenu Prirodu. Kroz zajedničko rješavanje zadataka, mališani će učiti o važnosti očuvanja životne sredine i prepoznavanju svakodnevnih navika koje doprinose njenom zdravlju.

Ulaz na predstavu je besplatan, a organizatori ističu da je edukativni karakter ovog programa posebno važan u vremenu kada se sve više govori o zaštiti prirode i odgovornosti prema prostoru u kojem živimo. Festival pozorišta za djecu i večerašnje izvođenje „Čuvara prirode“ odvijaju se uz podršku Grada Lukavac i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Lutkarska magija za odrasle: „Moj Hakawati“ nastavlja XXIII TKT Fest

Istaknuto

Festival klasične muzike u čast Asima Horozića 4. i 5. decembra...

Kultura

BKC Banovići: Predstava „Hasanaginice – Kako ti je ime“ u znaku...

Tuzla i TK

Promocija knjige „Ja sam Alen“ u Lukavcu

Tuzla i TK

Šahovski turnir za djecu u Centru za kulturu Lukavac

Vijesti

Karius i Baktus osvajaju srca najmlađih: Pozorišna predstava poklon dm-a mališanima...

BiH

Počinje isplata invalidnina u Federaciji BiH

Tuzla i TK

Lutkarska magija za odrasle: „Moj Hakawati“ nastavlja XXIII TKT Fest

Istaknuto

Humanitarni bazar Udruženja žena za Klub Zmajevo srce najavljen za 12. decembar

Istaknuto

Vozači oprez: Vidljivost smanjena zbog magle

Istaknuto

Tuzla servis: Dva naselja bez vodosnabdijevanja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]