Interaktivna predstava „Čuvari prirode“ danas u Centru za kulturu Lukavac

Interaktivna predstava „Čuvari prirode“ bit će izvedena danas, 9. decembra, u 18:00 sati na Velikoj sceni Centra za kulturu Lukavac, kao dio drugog dana Festivala pozorišta za djecu. Publika će imati priliku pogledati gostovanje putujućeg pozorišta Art Centar Ankata, koje donosi edukativnu i zabavnu priču o brizi za okoliš.

Predstava „Čuvari prirode“ namijenjena je najmlađim posjetiocima, a kroz igru, pjesmu i aktivno uključivanje publike djeca će pratiti hrabrog Izviđača u njegovoj misiji da spasi umornu i zagađenu Prirodu. Kroz zajedničko rješavanje zadataka, mališani će učiti o važnosti očuvanja životne sredine i prepoznavanju svakodnevnih navika koje doprinose njenom zdravlju.

Ulaz na predstavu je besplatan, a organizatori ističu da je edukativni karakter ovog programa posebno važan u vremenu kada se sve više govori o zaštiti prirode i odgovornosti prema prostoru u kojem živimo. Festival pozorišta za djecu i večerašnje izvođenje „Čuvara prirode“ odvijaju se uz podršku Grada Lukavac i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.