Dušom za Srebrenicu: Poetsko veče sjećanja u Lukavcu

Dušom za Srebrenicu naziv je poetske večeri koja će biti održana u utorak, 7. jula 2026. godine, u Multimedijalnoj sali Centra za kulturu Lukavac, s početkom u 18 sati.

Riječ je o programu posvećenom kulturi sjećanja, istini i dostojanstvu žrtava genocida u Srebrenici. Organizator događaja je Centar za kulturu Lukavac, a kroz poeziju i muziku bit će poslana poruka da se sjećanje mora čuvati i prenositi budućim generacijama.

Na poetskoj večeri Dušom za Srebrenicu učestvovat će lukavački pjesnici i pisci, zajedno s autorima iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Oni će predstaviti stihove nastale za ovu priliku, kao poetska svjedočanstva posvećena Srebrenici, njenim žrtvama i trajnoj opomeni koju genocid ostavlja.

Program će moderirati Mirza Salihović, dok će posebnu emociju večeri donijeti klavirske izvedbe polaznika Studija klavira u klasi profesorice Monike Tadić. Nastupit će mladi pijanisti Una Žigić, Lamija Džaka i Haris Ćosićkić.

Iz Centra za kulturu Lukavac pozvali su građane da prisustvuju poetskoj večeri Dušom za Srebrenicu i budu dio programa posvećenog pamćenju, poštovanju i zajedničkoj odgovornosti prema istini.