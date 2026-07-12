U ponedjeljak obilazak stratišta i mjesta masovnog stradanja žrtava genocida u Srebrenici

Obilazak stratišta i mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine bit će organizovan u ponedjeljak, 13. jula, u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Učesnici će posjetiti lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te učenjem Fatihe i ašareta odati počast ubijenim Bošnjacima.

Program počinje u 10 sati dolaskom ispred Čaršijske džamije u Srebrenici, nakon čega je planirano pješačenje do zgrade Osnovnog suda, gdje će biti položeno cvijeće i proučena Fatiha. Delegacije će potom posjetiti prostor stare policijske stanice u Srebrenici i zgradu Elektroprenosa u Potočarima.

U 10.40 sati predviđen je dolazak na Budak, lokaciju masovne grobnice u Potočarima, dok je posjeta Zemljoradničkoj zadruzi Kravica planirana u podne.

Obilazak stratišta genocida u Srebrenici bit će nastavljen posjetama Novoj Kasabi, Orahovcu, Petkovcima i Brani, gdje će također biti položeno cvijeće i odata počast ubijenima.

Učesnici bi u Kozluk trebali stići u 15.30 sati, nakon čega će posjetiti Branjevo i Pilicu. Završetak programa i povratak prema Tuzli, Sarajevu i Srebrenici planirani su u 17 sati.

Obilazakom mjesta masovnog stradanja organizatori žele sačuvati sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i podsjetiti na razmjere zločina počinjenih u julu 1995. godine.