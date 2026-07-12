Esmir Bajraktarević: Reprezentativac BiH čiji su korijeni u Srebrenici

Na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, posebnu pažnju privlačila je životna priča fudbalskog reprezentativca Bosne i Hercegovine Esmira Bajraktarevića, čija porodica potječe iz Srebrenice.

Bajraktarević je rođen i odrastao u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su njegovi roditelji pronašli utočište nakon rata u Bosni i Hercegovini. Iako je imao mogućnost nastupati za reprezentaciju SAD-a, odlučio je obući dres Bosne i Hercegovine, odajući na taj način počast svojim korijenima.

Njegova porodica pretrpjela je velike gubitke tokom genocida u Srebrenici. U Memorijalnom centru u Potočarima ukopani su članovi njegove porodice, među kojima su i njegovi daidže, čija se imena nalaze među hiljadama žrtava genocida.

Nastupajući za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Bajraktarević sa sobom nosi i porodičnu priču koja svjedoči o stradanju, ali i o snažnoj povezanosti brojnih porodica iz dijaspore s domovinom i očuvanju vlastitog identiteta.